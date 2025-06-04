5 лучших ЛГБТ-фильмов 2024 года, которые следует посмотреть в месяц прайда

Каждый год июнь посвящен празднованию гордости сообщества ЛГБТК+. Его называют прайд-месяцем или месяцем гордости. Это время является хорошей возможностью посмотреть фильмы, где в центре – квир-люди. Они учат толерантности и отражают изменения в отношении к сообществу.

Если раньше представителей ЛГБТК+ изображали стереотипно или негативно, теперь в кино их показывают по-новому. Кино 24 расскажет о лучших квир-фильмах 2024 года, которые будет интересно посмотреть в прайд-месяц.

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"Претенденты"

Один из самых сексуальных фильмов прошлого года является историей полиаморной любви. Жена и одновременно тренер известного теннисиста после ряда поражений уговаривает его принять участие в соревнованиях. Там ему придется конкурировать с бывшим любовником своей партнерши.

"Претенденты": смотрите трейлер онлайн

"Любовь истекает кровью"

Знакомство менеджера спортзала Лу и загадочной девушки Джеки меняют жизнь обоих. Их роман ставит все под угрозу. Когда прошлое семьи Лу выходит наружу, Джеки оказывается втянутой в опасные игры. Со временем ситуация становится все хуже и хуже. И опорой для девушек становится их близость.

"Любовь истекает кровью": смотрите трейлер онлайн

"Квир"

40-летний Уильям из США, который живет в Мехико, развлекает себя тем, что ходит по барам для выпивки и знакомств. Но его глаз останавливается на молодом Юджине. Когда мужчины знакомятся, Уильям предлагает юноше вместе отправиться в джунгли, чтобы узнать что-то новое.

"Квир": смотрите трейлер онлайн

"Красотки в бегах"

Джейми и Мэриан отправляются в неожиданное путешествие в Таллахасси и сталкиваются с жутким преступным миром. Джейми переживает разрыв отношений, а Мэрион просто хочет увлекательного отдыха. Но оказывается, что в багажнике их арендованной машины то, что втягивает ее в необычное приключение.

"Красотки в бегах": смотрите трейлер онлайн

"Незнакомцы"

Очаровательный и романтический фильм рассказывает о сценаристе Адаме, который встречает у подъезда своего дома таинственного соседа Гарри. У них завязывается разговор, во время которого Адам начинает вспоминать о своем детстве. Он в воспоминаниях возвращается к дому своих родителей и видит их живыми – такими, как они были 30 лет назад.

"Незнакомцы": смотрите трейлер онлайн