Якщо раніше представників ЛГБТК+ зображали стереотипно чи негативно, тепер у кіно їх показують по-новому. Кіно 24 розповість про найкращі квір-фільми 2024 року, які буде цікаво переглянути у прайд-місяць.

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"Суперники"

Один з найсексуальніших фільмів минулого року є історією поліаморного кохання. Дружина та водночас тренерка відомого тенісиста після низки поразок вмовляє його взяти участь у змаганнях. Там йому доведеться конкурувати з колишнім коханцем своєї партнерки.

"Суперники": дивіться трейлер онлайн

"Любов, брехня та кровопролиття"

Знайомство менеджерки спортзалу Лу і загадкової дівчини Джекі змінюють життя обох. Їхній роман ставить все під загрозу. Коли минуле сім'ї Лу виходить назовні, Джекі виявляється вплутаною у небезпечні ігри. З часом ситуація стає щоразу гіршою. Та опорою для дівчат стає їхня близькість.

"Любов, брехня та кровопролиття": дивіться трейлер онлайн

"Квір"

40-річний Вільям зі США, який живе в Мехіко, розважає себе тим, що ходить барами задля випивки й знайомств. Та його око зупиняється на молодому Юджині. Коли чоловіки знайомляться, Вільям пропонує юнаку разом вирушити в джунглі, щоб пізнати щось нове.

"Квір": дивіться трейлер онлайн

"Лялі їдуть далі"

Джеймі та Меріан вирушають у несподівану подорож до Таллахассі й стикаються з моторошним злочинним світом. Джеймі переживає розрив стосунків, а Меріон просто хоче захопливого відпочинку. Та виявляється, що у багажнику їхньої орендованої автівки те, що втягує їй у незвичайну пригоду.

"Лялі їдуть далі": дивіться трейлер онлайн

"Всі ми незнайомці"

Чарівний і романтичний фільм розповідає про сценариста Адама, який зустрічає біля під'їзду свого будинку таємничого сусіда Гаррі. У них зав'язується розмова, під час якої Адам починає згадувати про своє дитинство. Він у спогадах повертається до будинку своїх батьків і бачить їх живими – такими, як вони були 30 років тому.

"Всі ми незнайомці": дивіться трейлер онлайн