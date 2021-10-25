Лучшие моменты сериала "Друзья" с участием Гантера – актера Джеймса Тайлера

Звезда сериала "Друзья" актер Джеймс Тайлер умер от рака простаты 24 октября 2021 года. Редакция Кино 24 подготовила лучшие моменты выдающейся роли Гантера, которую актер исполнил в культовом сериале, и навсегда останется с нами на экранах.

Персонаж Гантера в комедийном сериале "Друзья" появляется во втором эпизоде первого сезона под названием "Эпизод с сонограммой". Его первая фраза прозвучала аж в 33-м эпизоде, и это было лишь одно слово – "да".

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Лучшие моменты сериала "Друзья" с участием Гантера

1. Гантер говорит на голландском – 8 сезон, 7 серия

В серии, где Росс пытался выучить голландский язык, чтобы произвести впечатление на хозяина квартиры, он практиковал новые фразы. Пока не оказалось, что Гантер свободно владеет голландским. После чего Росс грубо прервал разговор, а Гантер назвал его "эзелем" – ослом. Россу пришлось подсмотреть в словарь, чтобы понять, что сказал Гантер, и назвал его ослом взамен. Гантер не растерялся и снова ответил голландской насмешкой над Россом, оставив Геллера в смятении.

2. Никто не знает его фамилию – 4 сезон 22 серия

В серии, где Джои организует холостяцкую вечеринку для Росса по случаю свадьбы с Эмили, Чендлер напивается и объявляет, что на его свадьбе best man-ом будет Гантер. А Гантер в свою очередь спрашивает его "Назови мою фамилию?". И Чендлер озадаченно отвечает: "Central Perk?".

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3. Тайно влюблен в Рейчел – 3 сезон 7 серия

Здесь можно вспомнить миллион замечательных сцен, потому что основной чертой персонажа Гантера была его неразделенная любовь к персонажу Дженнифер Энистон – Рейчел. Но впервые об этой любви зрители узнают в 3 сезоне, когда Росс и Рейчел уже встречаются. "Что Рейчел видит в этом парне?", – думает Гантер в этом эпизоде, в то время, когда она вежливо сидит и слушает одну из историй о динозаврах от Росса. "Я люблю Рейчел, хотел бы, чтобы она была моей женой", – звучит на фоне голос Джеймса Тайлера.

4. Гантер выкупил кошку у Рейчел – 5 сезон 21 серия

Увлеченный любовью к Рейчел, Гантер готов помогать ей во что бы то ни стало. Так и в ситуации с домашним любимцем, когда в пятом сезоне Рейчел захотела завести кошку породы сфинкс, так как, по ее словам, именно такая кошка напоминает ей о бабушке и беззаботном детстве. Что-то пошло не так, и кошка царапалась и шипела на Рейчел, и после нескольких неудачных попыток продажи, Рейчел все-таки удается избавиться от ненавистной кошки, так как ее выкупает Гантер. Как и раньше в этом же сезоне он приобрел всю мебель, которую продавал Росс, на которой Рейчел "сидела, спала, касалась".

5. Поцелуй с Фиби – сезон 4, серия 5

Однажды Фиби заболела, и ее привычный голос превратился в хриплый сексуальный тембр, которому она очень радовалась. Но когда она выздоровела, сексуальный голос Фиби исчез, и она упорно пыталась заболеть снова. Поэтому, когда Гантер чихнул, она поцеловала его в губы.

В последнем сезоне в последних двух сериях сериала, когда все прощались с Рейчел, потому что она собиралась переезжать на работу в Париж, Гантер наконец набрался смелости признаться в своих чувствах к Рейчел. Он сказал ей: "Я знаю, что ты уезжаешь сегодня вечером, но я просто должен сказать тебе. Я люблю тебя. Я... я не знаю, изменит ли это вообще твои планы? Но я думал, что ты должна это знать".

Гантер. О, я тоже тебя люблю. Наверное, не так, но я люблю. И когда я буду в кафе, буду пить кофе, или увижу мужчину с волосами, ярче солнца, – я буду думать о тебе,

– ответила растроганная Рейчел.