Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром, пишет 24 Канал.

"Человек, который изменил все"

Рейтинг IMDb: 7,6

Генеральный менеджер бейсбольной команды Билли Бин сталкивается с серьезной проблемой из-за нехватки финансирования. Он решает полностью изменить классический подход к формированию состава и нанимает молодого экономиста Питера Бренда. Вместе они используют математический анализ для поиска талантливых, но недооцененных игроков. Этот рискованный шаг навсегда меняет правила игры в мировом спортивном менеджменте.

"Человек, который изменил все": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают остроумный сценарий, который делает спортивную статистику невероятно увлекательной. В то же время киноэксперты критикуют картину за некоторую эмоциональную сухость и недостаток динамики соревнований на экране.

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"Форд против Феррари"

Рейтинг IMDb: 8,1

Автомобильная корпорация "Форд" ставит перед собой амбициозную цель – победить непобедимую команду "Феррари" на престижной гонке в Ле-Мане. Для реализации этого дерзкого плана руководство нанимает выдающегося конструктора Кэролла Шелби и зажигательного британского гонщика Кена Майлза. Герои преодолевают корпоративное вмешательство, законы физики и собственных демонов ради создания революционного спорткара. Их совместная работа выливается в легендарное противостояние на гоночной трассе, которое навсегда вошло в историю.

"Форд против Феррари": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящий дуэт Мэтта Деймона и Кристиана Бэйла, а также мастерски снятые сцены гонок. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за продолжительность.

"Гонка"

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет рассказывает о соперничестве двух гениальных гонщиков "Формулы-1" – Джеймса Ханта и Ники Лауды. У мужчин совершенно противоположные характеры и жизненные ценности. Хант наслаждается славой и риском, тогда как Лауда полагается на холодный расчет и железную дисциплину. Каждый из них готов рисковать жизнью ради чемпионского титула.

"Гонка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают режиссуру Рона Говарда и невероятную визуальную эстетику 70-х годов. Однако киноэксперты критикуют картину за несколько шаблонное противопоставление "плохого" и "хорошего" парня.

"Крид: Наследие Рокки Бальбоа"

Рейтинг IMDb: 7,6

Адонис Джонсон, внебрачный сын легендарного чемпиона Аполло Крида, решает связать свою жизнь с профессиональным боксом. Юноша отправляется в Филадельфию и находит старого друга своего отца – Рокки Бальбоа. Опытный ветеран соглашается стать наставником амбициозного юноши. И теперь они готовятся к самому важному поединку, который должен доказать право Адониса носить громкую фамилию.

"Крид: Наследие Рокки Бальбоа": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают актерскую игру Майкла Б. Джордана и удачную перезагрузку культовой франшизы. В то же время киноэксперты критикуют картину за предсказуемость финала и чрезмерное подражание структуре самого первого фильма о Рокки.

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