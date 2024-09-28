Не позволят скучать: 3 новых мультфильма, которые точно надо посмотреть с детьми

Выходные отличное время, чтобы отдохнуть вместе с детьми. Увлекательные сюжеты и яркая картинка мультфильмов поможет хорошо провести время с малышами.

Кино 24 подготовил подборку новых анимационных лент, которые стоит посмотреть с детьми. Эти яркие и интересные фильмы точно смогут вызвать восторг у маленьких зрителей.

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"Сэнди Щикс: Спасение Бикини Боттом"

Однажды все жители города Бикини Боттом, который на дне океана, неожиданно оказываются на суше, в лаборатории штата Техас. Губка Боб Квадратные Штаны вместе со своей подругой, белкой Сэнди Щикс, решают снова спасти жителей. В ходе расследования главные герои узнают о Сью Нами – злодейке, которая похитила жителей Бикини Ботом, чтобы сделать из них мягкие игрушки. Сэнди и Губка Боб обращаются за помощью к семье белки, чтобы подготовить план противостояния Сью. На протяжении фильма герои, кроме борьбы с Нами, также углубляются в запутанную историю семьи Сэнди.

"Сэнди Щикс: Спасение Бикини Боттом": смотрите трейлер онлайн

"Ози: Голос леса"

Маленькая обезьянка Ози родилась в красивом тропическом лесу. Неожиданно ее дом уничтожается, поэтому семье больше негде жить. Оказывается, это сделали производители пальмового масла, которым надо было срубить как можно больше деревьев. Теперь Ози должен приложить максимум усилий, чтобы спасти родной лес и построить новый дом.

"Ози: Голос леса": смотрите трейлер онлайн

"Моя причудливая семейка"

13-летняя Бетти родилась в необычной семье. Каждый член семьи имеет суперспособность, поэтому семья скрывается среди обычных людей. Однако есть одна проблема – Бетти не умеет пользоваться своей магией, из-за чего пытается усовершенствовать собственные навыки. Такие попытки приводят к чрезмерному гневу короля, который теперь хочет уничтожить всю семью девушки. Бетти предстоит столкнуться со многими испытаниями, во время которых поймет, в чем же, действительно, ее сила.

"Моя причудливая семейка": смотрите трейлер онлайн

Эти мультфильмы точно не позволят скучать детям. Киноленты перенесут маленьких зрителей в невероятный мир увлекательных приключений, полных ярких эмоций и неожиданных поворотов.