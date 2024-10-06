5 лучших семейных мультфильмов, которые дают важные жизненные уроки

Создать такой фильм, который был бы интересен всей семье – непростая задача. Ведь такая лента должна затронуть душу представителя любого поколения.

Предлагаем посмотреть удачные семейные мультфильмы, которые понравятся каждому члену семьи. Они универсальны и заинтересуют любого. Кроме того, поучают и рассказывают важные жизненные уроки – как для взрослых, так и для малых.

К слову 4 высокорейтинговые детективные сериалы, которые держат в напряжении до последнего

"Головоломка"

В центре сюжета – девочка Райли, которая только переехала в другой город с родителями и пошла в новую школу. Пока она переживает этот нелегкий период, зритель имеет возможность увидеть ее внутренний эмоциональный мир, где Радость должна научиться сосуществовать с Печалью.

"Головоломка": смотрите трейлер онлайн

Мультфильм показывает, как важно не отталкивать и приглушать эмоции, а принимать их.

"Нимона"

События мультфильма разворачиваются в футуристическом мире, где рыцаря ошибочно обвиняют в преступлении. Он должен положиться на подростка Нимону, которая может помочь доказать его невиновность, хоть и своим хитрым способом.

"Нимона": смотрите трейлер онлайн

Это трогательная история о важности принятия. Главные герои видят друг друга настоящими только тогда, когда принимают то, какими они есть.

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

Любвеобильный и благородный пушистик после многих своих разнообразных приключений осознает, что потерял уже восемь кошачьих жизней из девяти. Он отправляется в очередное путешествие, чтобы восстановить утраченные жизни.

"Кот в сапогах 2: Последнее желание": смотрите трейлер онлайн

Мультфильм поучает, что очень важно лицом к лицу столкнуться со своими страхами. А в трудный момент поддержку можно найти среди друзей.

"История игрушек 3"

Из серии мультфильмов про игрушки, которые тайно оживают, третья часть стала лучшей. Главному герою Энди исполняется 17 лет, он повзрослел и собирается в колледж. С собой парень решает взять только самую любимую игрушку – ковбоя Вуди. Другие же попадают в детский сад, где дети не слишком заботятся о них и даже оставляют без конечностей. Поэтому Вуди должен придумать, как спасти друзей.

"История игрушек 3": смотрите трейлер онлайн

Лента показывает, что каждому из нас в определенный момент нужно отпустить что-то или кого-то и двигаться дальше. Изменения бывают пугающими, но стоять на месте – все равно, что двигаться назад.

"Волшебник страны Оз"

Шедевральный фильм рассказывает о сказочной стране Оз и Изумрудном городе, где происходят интересные приключения. В результате смерча в этой стране оказываются девочка Дороти и ее пес Тото. Дороти находит волшебные туфли, за которыми охотится злая колдунья, и отправляется в Изумрудный город с новыми друзьями.

"Волшебник страны Оз": смотрите трейлер онлайн

Фильм поучает, как важно ценить то, что имеешь. Часто мы забываем об этом и вспоминаем только тогда, когда теряем.