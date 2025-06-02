Качественная анимация и увлекательные истории: 5 лучших мультсериалов за последние 5 лет

2020-е годы были довольно насыщенными для киноиндустрии, в частности для сериалов. Этот формат частично нашел себя в мультипликации: за последнее время вышло множество интересных анимационных шоу. Для авторов это возможность полностью раскрыть свое воображение и применить на экране разнообразные визуальные эффекты.

Кино 24 расскажет об одних из лучших анимационных шоу, которые вышли в последние 5 лет. От драматических и взрослых историй до проектов, которые могут смотреть дети и подростки – эти мультсериалы заслуживают внимания.

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"Аркейн" (2021 – 2024)

Сериал основан на игре League of Legends, поэтому и события происходят в вымышленных городах этой вселенной: Пилтовере и Зауне. Здесь живут бедняки и преступники. Группа воров из Зауна неудачно ограбили лабораторию в Пилтовере. Из-за этого в мир вернулась запрещенная магия.

Оригинальный сериал Netflix покорил зрителей. Он предназначен не только для детей, но и взрослых. Здесь красочная анимация, интересные и многогранные персонажи и сцены, что поражают.

"Аркейн": смотрите трейлер онлайн

"Неуязвимый" (2021 – до сих пор)

Марк Грейсон кажется обычным школьником. Но есть одно исключение: его отец Нолан – самый могущественный супергерой на Земле. После празднования 17-летия Марк и сам обнаруживает у себя суперсилу и начинает тренироваться с отцом. Он взрослеет, а одновременно у него и других персонажей появляется все больше проблем.

Этот сериал забавный, насыщенный эмоциями и невероятно увлекательный. Интересная сюжетная линия и яркие персонажи точно покорят поклонников подобных шоу.

"Неуязвимый": смотрите трейлер онлайн

"Люди Икс '97" (2024 – до сих пор)

Сюжет супергеройского мультсериала является продолжением оригинального шоу 1992 года. События происходят с того момента, на котором завершилась предыдущая история.

Шоу является одним из лучших в своем жанре, ведь оправдало ожидания и не стало провалом относительно оригинала. Это насыщенная приключенческая адаптация, которая понравится и фанам предыдущего сериала, и тем, кто не является поклонником классики.

"Люди Икс '97": смотрите трейлер онлайн

"Царство падальщиков" (2023)

В центре сериала – часть команды, которая эвакуировалась в спасательных капсулах с поврежденного космического корабля и теперь выживает на чужой планете Веста. Герои разделились на три изолированные группы, которые пытаются выжить. Они познают необычную природу загадочной планеты на пути к спасению.

Один из недооцененных мультсериалов 2020-х годов завершился после первого сезона. Качественная анимация и атмосфера вдохновляют и приятно удивляют.

"Царство падальщиков": смотрите трейлер онлайн

Smiling Friends ("Веселые друзья") (2020 – до сих пор)

Мультсериал рассказывает о небольшой компании Smiling Friends, которая должна дарить миру счастье. Ее представители, циничный Чарли и его веселый сотрудник Пим, пытаются помогать людям с трудностями, которые звонят на горячую линию компании. Порой эта задача оказывается сложнее, чем казалось.

Немного странное шоу предназначено для взрослых. Эпизоды довольно короткие, поэтому их легко просматривать на одном дыхании. Сюрреалистический юмор и причудливая анимация становятся глотком свежего воздуха среди других телешоу.

Smiling Friends: смотрите трейлер онлайн