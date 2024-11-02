Страшно интересно: 5 лучших новых фильмов ужасов, которые не дадут заснуть

Фильмы ужасов занимают особое место в мире кино. Это возможность лицом к лицу встретиться со страхом и неизвестностью, почувствовать адреналин и эмоции, которые не получишь в реальной жизни.

Кино 24 собрало новые фильмы ужасов, которые способны напугать зрителя и надолго оставить его без спокойного сна. Если вы пересмотрели классические ужастики и в поисках чего-то нового – эта подборка для вас.

Интересно Это "роль всей жизни" легендарной Деми Мур: актеры, которые сыграли в нашумевшем триллере "Субстанция"

"Субстанция"

Драматический боди-хоррор рассказывает об оскароносной актрисе и звезде фитнес-шоу Элизабет Спаркл. В один момент ее карьера оказывается под угрозой, поэтому Элизабет решает попробовать новый препарат для омоложения, который создает ее улучшенную версию – Сью. Молодая копия Элизабет заменяет ее в фитнес-шоу, что приводит к разрушению ее самой.

"Субстанция": смотрите трейлер онлайн

"Собиратель душ"

События фильма разворачиваются в 1990-х годах, когда жуткий преступник не один десяток лет охотится за людьми. Расследование страшных убийств заходит в тупик, поэтому за него берется молодой агент ФБР Ли Харкер. Она пытается понять странные послания убийцы, которые он оставляет на местах преступления.

"Собиратель душ": смотрите трейлер онлайн

"Эбигейл"

Группа преступников похищает дочь мужчины, который является их могущественным конкурентом. Похитители надеются проучить отца и получить немалый выкуп за ребенка, которую прячут в отдаленном имении. Но оказывается, что девочка Эбигейл, которая занимается балетом, на самом деле является жестокой и безжалостной вампиршей.

"Эбигейл": смотрите трейлер онлайн

"Баня дьявола"

Сюжет фильма основан на эпидемии самоубийств, происходивших в Европе в немецкоязычных регионах в XVII и XVIII веках. Лента рассказывает о девушке из бедной семьи, которая выходит замуж за избранника, живущего в отдаленном доме среди леса. Она не может найти общего языка с мужем, жизнь превращается в день сурка, а мечты становятся обузой. Девушка оказывается на темном пути, что вызывают злые мысли.

"Баня дьявола": смотрите трейлер онлайн

"Не говори никому"

Психологический триллер рассказывает о двух семьях, что знакомятся во время отдыха в Европе. Американцы Луиза и Бен вместе с дочерью принимают приглашение новых друзей-британцев поехать к ним в гости в загородный дом. Сначала их встреча напоминает обычные посиделки, но с каждой минутой краски сгущаются, а атмосфера становится все более напряженной.

"Не говори никому": смотрите трейлер онлайн

Каждая из этих лент имеет особую атмосферу, что оставит след в памяти. Кроме того, эти фильмы не только пугают, но и часто поднимают важные темы.