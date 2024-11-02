Кіно 24 зібрало нові фільми жахів, які здатні налякати глядача та надовго залишити його без спокійного сну. Якщо ви переглянули класичні жахастики й у пошуках чогось нового – ця добірка для вас.

Цікаво Це "роль всього життя" легендарної Демі Мур: актори, які зіграли у гучному трилері "Субстанція"

"Субстанція"

Драматичний боді-горор розповідає про оскароносну акторку та зірку фітнес-шоу Елізабет Спаркл. В один момент її кар'єра опиняється під загрозою, тож Елізабет вирішує спробувати новий препарат для омолодження, який створює її покращену версію – Сью. Молода копія Елізабет замінює її у фітнес-шоу, що призводить до руйнування її самої.

"Субстанція": дивіться трейлер онлайн

"Довгоніг"

Події фільму розгортаються у 1990-х роках, коли моторошний злочинець не один десяток років полює за людьми. Розслідування страшних вбивств заходить в глухий кут, тому за нього береться молода агентка ФБР Лі Харкер. Вона намагається зрозуміти дивні послання вбивці, які він залишає на місцях злочину.

"Довгоніг": дивіться трейлер онлайн

"Ебіґейл"

Група злочинців викрадає доньку чоловіка, який є їхнім могутнім конкурентом. Викрадачі сподіваються провчити батька та отримати чималий викуп за дитину, яку ховають у віддаленому маєтку. Та виявляється, що дівчинка Ебіґейл, яка займається балетом, насправді є жорстокою і безжальною вампіркою.

"Ебіґейл": дивіться трейлер онлайн

"Лазня диявола"

Сюжет фільму заснований на епідемії самогубств, що ставалися в Європі у німецькомовних регіонах у XVII та XVIII століттях. Стрічка розповідає про дівчину з бідної родини, яка виходить заміж за обранця, що живе у віддаленому будинку серед лісу. Вона не може знайти спільної мови з чоловіком, життя перетворюється на день бабака, а мрії стають тягарем. Дівчина опиняється на темному шляху, що спричиняють злі думки.

"Лазня диявола": дивіться трейлер онлайн

"Не говори зі злом"

Психологічний трилер розповідає про дві родини, що знайомляться під час відпочинку в Європі. Американці Луїза й Бен разом з донькою приймають запрошення нових друзів-британців поїхати до них у гості у заміський будинок. Спершу їхня зустріч нагадує звичайні посиденьки, але з кожною хвилиною фарби згущуються, а атмосфера стає все більш напруженою.

"Не говори зі злом": дивіться трейлер онлайн

Кожна з цих стрічок має особливу атмосферу, що залишить слід у пам'яті. Крім того, ці фільми не лише лякають, але й часто підіймають важливі теми.