Кино 24 расскажет об одних из последних криминальных сериалов, которые можно посмотреть на платформе Netflix. Они вышли в 2025 году и покорили зрителей острым сюжетом и увлекательной историей.
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"Переходный возраст"
Количество эпизодов: 4
Рейтинг IMDb: 8,2
События разворачиваются в английском городке, где полиция внезапно выламывает двери и арестовывает 13-летнего Джейми. Его подозревают в убийстве одноклассницы. Парня допрашивают и отправляют в детское психиатрическое учреждение. В процессе обнаруживается много трагических деталей.
Сложно найти человека, который бы не слышал об этом последний хит Netflix, ставший вирусным в сети. Актуальная тема насилия в сторону девушек и негативного влияния соцсетей на детей заставила всех говорить об этом сериале. Интересно и то, что его снимали одним кадром.
"Переходный возраст": смотрите трейлер онлайн
"Резиденция"
Количество эпизодов: 8
Рейтинг IMDb: 7,7
В центре сюжета – эксцентричная детективка Корделия Капп, которая прибывает в Белый дом. Ей нужно раскрыть убийство, произошедшее во время государственного ужина. В резиденции работает 157 сотрудников – каждый из них становится подозреваемым.
Это напряженная и интересная история об убийстве, что переворачивает все с ног на голову. Здесь мастерски соединился криминал, драма и сатира. Острые диалоги, многослойные интриги и темный юмор не могут не привлекать.
"Резиденция": смотрите трейлер онлайн
"Отдел нераскрытых дел"
Количество эпизодов: 9
Рейтинг IMDb: 8,3
Криминальная драма рассказывает о шотландском детективе Карле Морке. После инцидента, в результате которого его напарника ранили, а еще один полицейский погиб, ему поручают разбираться с забытыми нераскрытыми делами. С новой командой амбициозных детективов он расследует исчезновение прокурора и постепенно проливает свет на это дело.
Сериал привлекает не только загадочными тайнами, но и персонажами, у каждого из которых есть свои личные демоны, с которыми им приходится бороться. Мрачный тон и холодная атмосфера отличают его от других полицейских драм.
"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн