Кіно 24 розповість про одні з останніх кримінальних серіалів, які можна переглянути на платформі Netflix. Вони вийшли у 2025 році та підкорили глядачів гострим сюжетом і захопливою історією.

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"Юнацтво"

Кількість епізодів: 4

Рейтинг IMDb: 8,2

Події розгортаються в англійському містечку, де поліція раптово виламує двері та заарештовує 13-річного Джеймі. Його підозрюють у вбивстві однокласниці. Хлопця допитують та відправляють до дитячої психіатричної установи. У процесі виявляється багато трагічних деталей.

Складно знайти людину, яка б не чула про цей останній хіт Netflix, що став вірусним у мережі. Актуальна тема насильства у бік дівчат та негативного впливу соцмереж на дітей змусила всіх говорити про цей серіал. Цікаво й те, що його знімали одним кадром.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Резиденція"

Кількість епізодів: 8

Рейтинг IMDb: 7,7

У центрі сюжету – ексцентрична детективка Корделія Капп, яка прибуває у Білий дім. Їй потрібно розкрити вбивство, що сталося під час державної вечері. У резиденції працює 157 співробітників – кожен з них стає підозрюваним.

Це напружена та цікава історія про вбивство, що перевертає все з ніг на голову. Тут майстерно поєднався кримінал, драма й сатира. Гострі діалоги, багатошарові інтриги й темний гумор не можуть не приваблювати.

"Резиденція": дивіться трейлер онлайн

"Відділ нерозкритих справ"

Кількість епізодів: 9

Рейтинг IMDb: 8,3

Кримінальна драма розповідає про шотландського детектив Карла Морка. Після інциденту, внаслідок якого його напарника поранили, а ще один поліціянт загинув, йому доручають розбиратися з забутими нерозкритими справами. З новою командою амбітних детективів він розслідує зникнення прокурорки та поступово проливає світло на цю справу.

Серіал приваблює не лише загадковими таємницями, але й персонажами, в кожного з яких є свої особисті демони, з якими їм доводиться боротися. Похмурий тон і холодна атмосфера вирізняють його з-поміж інших поліцейських драм.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн