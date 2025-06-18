Невелика кількість епізодів робить їх ідеальним варіантом для перегляду ввечері. У матеріалі Кіно 24 обирайте серіал собі до смаку.

Радимо 10 найпопулярніших фільмів, які стали фаворитами українців на платформі Netflix

"Уцілілі"

У серіалі всього 6 епізодів, тому його з легкістю можна переглянути за день. За сюжетом, п'ятнадцять років тому трагедія – загибель двох юнаків і дівчини – сколихнула спокійне прибережне містечко, назавжди поділивши його мешканців. Сьогодні ж загадкова смерть молодої жінки знову відкриває старі рани та повертає спогади про давно забуте минуле.

"Уцілілі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Анела"

Польська комедійна драма, прем'єра якої відбулась у червні 2025 році. Серіал налічує 8 епізодів, які вже захопили українських глядачів.

За сюжетом, через безгрошів'я, у якому винен її колишній чоловік, світська левиця з Варшави змушена покладатися лише на свою кмітливість, щоб вижити.

"Анела": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Затишок"

Це кримінальний трейлер про Сесіль, яка вирушає на пошуки правди. Це стається опісля того, як в заможному передмісті зникає сусідська економка. На своєму шляху Сесіль дізнається таємниці, які починають руйнувати її світ, який вона завжди вважала ідеальним.

"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці. Обирайте стрічку – за посиланням.