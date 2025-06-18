Тисячі українців уже знайшли свого фаворита. Тому обирайте і ви на Кіно 24 з посиланням на платформу Netflix.

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"Нокаут"

Це найпопулярніший фільм на стримінговій платформі Netflix. Прем'єра відбулася всього 6 червня, а стрічка вже встигла підкорити серця глядачів. У центрі сюжету – боєць ММА, який випадково вбиває свого суперника. З цього моменту його життя перетворюється на жах. Він просто гине від відчуття провини, але в один момент нарешті знаходить можливість усе виправити.

"Нокаут": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крапля"

Фільм торкається серйозних і глибоких тем – взаємин між людьми, проявів агресії, байдужості та майже повної відсутності співчуття й милосердя. Попри обмежений бюджет, стрічка вражає емоційною силою та щирістю, а фінальна розв'язка залишає глибокий слід у душі глядача.

У центрі сюжету – жінка, звичайний день якої раптово перетворюється на справжній жах.

"Крапля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпустка наосліп"

Третє місце на стримінговій платформі Netflix посів український фільм "Відпустка наосліп". Це мелодраматична комедія, в центрі сюжету якої – історія успішної київської бізнеследі Анни.

Керівництво високо цінує її за працьовитість, однак колектив ненавидить її через надмірний контроль. Тож, щоб трохи відпочити від шефині, співробітники відправляють її у вимушену відпустку на вершину українських Карпат, де на неї чекає безліч пригод.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів:

"Песики"

"Бабуні"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Спустошення"

"Всесвітня війна Z"

"Титан: Катастрофа підводного апарата OceanGate"

"Велика прогулянка"

Обирайте стрічку для перегляду ввечері наодинці чи з друзями.

До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці. Дивіться список за посиланням.