Тысячи украинцев уже нашли своего фаворита. Поэтому выбирайте и вы на Кино 24 со ссылкой на платформу Netflix.

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"Нокаут"

Это самый популярный фильм на стриминговой платформе Netflix. Премьера состоялась всего 6 июня, а лента уже успела покорить сердца зрителей. В центре сюжета – боец ММА, который случайно убивает своего соперника. С этого момента его жизнь превращается в ужас. Он просто погибает от чувства вины, но в один момент наконец-то находит возможность все исправить.

"Нокаут": смотрите онлайн трейлер фильма

"Капля"

Фильм касается серьезных и глубоких тем – взаимоотношений между людьми, проявлений агрессии, равнодушия и почти полного отсутствия сострадания и милосердия. Несмотря на ограниченный бюджет, лента поражает эмоциональной силой и искренностью, а финальная развязка оставляет глубокий след в душе зрителя.

В центре сюжета – женщина, обычный день которой внезапно превращается в настоящий ужас.

"Капля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск вслепую"

Третье место на стриминговой платформе Netflix занял украинский фильм "Отпуск вслепую". Это мелодраматическая комедия, в центре сюжета которой – история успешной киевской бизнес-леди Анны.

Руководство высоко ценит ее за трудолюбие, однако коллектив ненавидит ее из-за чрезмерного контроля. Поэтому, чтобы немного отдохнуть от шефини, сотрудники отправляют ее в вынужденный отпуск на вершину украинских Карпат, где ее ждет множество приключений.

"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных фильмов:

"Собачки"

"Бабушки"

"Секреты домашних животных 2"

"Опустошение"

"Всемирная война Z"

"Титан: Катастрофа подводного аппарата OceanGate"

"Большая прогулка"

Выбирайте ленту для просмотра вечером наедине или с друзьями.

Кстати, мы также собрали 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы. Смотрите список по ссылке.