Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix. В этом списке абсолютно разножанровые ленты, которые точно смогут удовлетворить даже самого требовательного зрителя.

Рекомендуем Где сейчас и как выглядит в жизни Ирина Мак, которая сыграла Кайдашиху в "Поймать Кайдаша"

"Отдел нераскрытых дел"

Сериал "Отдел нераскрытых дел" занял первое место в рейтинге от Netflix. По сюжету, Карл, который когда-то был успешным детективом, был способен раскрыть все дела, которые попадали ему в руки.

Но в одной из ситуаций он таки не смог найти виновных, поэтому его напарник получил тяжелые травмы, а другой – вообще погиб. Пришли годы и теперь Карл решает вернуться к расследованию этого дела, которое уже долго не дает ему покоя.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джинни и Джорджия" 3 сезон

Второй сезон сериала "Джинни и Джорджия" заканчивается арестом Джорджии, поэтому в третьем сезоне зрители могут окунуться в продолжение истории, которая изрядно обострилась.

Сюжет сосредотачивается на том, как продолжается расследование и суд над Джорджией. Зрители отмечают, что третий сезон оказался очень печальным, и большинство из них плачут после просмотра каждого эпизода.

"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Сирены"

"Сирены" – это черная комедия, что погружается в вопрос женской силы, социального неравенства и семейных отношений. Сюжет сосредоточен на двух сестрах, Девон и Симони, чьи судьбы неожиданно пересекаются во время насыщенного событиями уикенда в элитном прибрежном поместье.

"Сирены": смотрите онлайн трейлер сериала

В списке самых популярных сериалов также такие ленты:

"Сара: Женщина в тени"

"Уцелевшие"

"Уют"

"Джинни и Джорджия" 1 сезон

"Ставка"

"Джинни и Джорджия" 2 сезон

"Четыре времени года"

Выбирайте киноисторию себе по вкусу и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.