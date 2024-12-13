Если вам надоели рождественские комедии или тематические романтические фильмы, обратите внимание на другой жанр. Праздничные фильмы жанров способны не только пощекотать нервы, но и показать другую сторону праздника, пишет 24 Канал.

К слову 10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, которые обожают просматривать украинцы

"Черное Рождество" (1974)

Это канадский слэшер о студентах колледжа, которые сталкиваются с серийным убийцей, скрывающимся в женском общежитии. Фильм вдохновлен инцидентом, произошедшим в 1943 году, когда 14-летний Джордж забил до смерти бейсбольной битой свою мать. После популярности ленты вышло два ее римейка – в 2006 и 2019 годах.

"Черное Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Гремлины" (1984)

На Рождество муж Рэнделл дарит своему сыну Билли необычное животное из Китайского квартала. Мальчик в восторге от пушистика по имени Гизмо. Но из-за неправильного ухода в один момент все меняется – с Гизмо слезает вся шерсть, и он превращается в армию злых гремлинов.

Этот фильм стал классической рождественской лентой. К слову, автором сценария выступил Крис Коламбус, который работал над фильмами "Один дома" и первыми двумя частями "Гарри Поттера".

"Гремлины": смотрите трейлер онлайн

"Тихая ночь, смертельная ночь" (1984)

Мальчик Билли в 5 лет получил страшную травму: он стал свидетелем, как его родителей убивает маньяк в одежде Санта-Клауса. Повзрослев, Билли устраивается в магазин игрушек. Перед Рождеством к нему возвращаются жуткие воспоминания, которые заставляют его убивать. Есть только один человек, который может остановить парня.

"Тихая ночь, смертельная ночь": смотрите трейлер онлайн

"Джек Фрост" (1997)

Убийцу-маньяка приговаривают к смертной казни и отправляют к месту, где должна состояться казнь. Однако по дороге происходит несчастный случай – тюремный автомобиль попадает в аварию, столкнувшись с фургоном, в котором перевозят секретный груз.

На тело маньяка и снег проливается опасное вещество, под воздействием которого убийца воскресает в виде снеговика. Теперь он хочет отомстить тем, кто послал его на казнь.

"Джек Фрост": смотрите трейлер онлайн