Об этом сообщает 24 Канал. Это идеальный момент, чтобы окунуться в новые истории, исследовать различные жанры и найти нового фаворита для себя.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Черные голуби"

По сюжету фильма, Хелен – загадочная женщина, которая ведет двойную жизнь. Она заводит страстный роман с мужчиной, который совершенно не подозревает о ее тайной личности и прошлом. Их взаимодействие начинается как увлекательная, но одновременно опасная связь, в котором Хелен пытается скрыть от своего нового партнера то, что на самом деле она не такая, какой кажется. Ее тайны, скрытые от всех, становятся ключевым элементом ее жизни.

"Черные голуби": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако, когда женщине внезапно угрожает серьезная опасность, ее работодатель, зная правду о ее ситуации, заставляет Сэма – мужчину, с которым Хелен поддерживает романтические отношения, втянуться в ее проблемы. Он призывает его защитить ее, поскольку только он может помочь женщине выбраться из этой затруднительной ситуации.

В списке самых популярных лент также:

"Безумие"

"Императрица" 2 сезон

"Сенна"

"Успеть до 30" 2 сезон

"Императрица" 1 сезон

"Тайный осведомитель"

"Аркейн" 2 сезон

"Убивайте осознанно"

"Черчилль на войне"

Самые популярные фильмы на Netflix

"Наша маленькая тайна"

По сюжету фильма, бывшие влюбленные, которые давно обижены друг на друга, неожиданно обнаруживают, что их брат и сестра стали парой. Это открытие становится настоящим шоком для обоих, ведь теперь им придется провести Рождество вместе, под одной крышей, при этом скрывая свою романтическую историю, которая была наполнена эмоциями и болезненными моментами.

Все эти обстоятельства заставляют их попасть в неловкую ситуацию. С одной стороны, они вынуждены вести себя, будто ничего не произошло, и поддерживать нормальные отношения с новыми партнерами, с другой – между ними продолжает существовать незакрытое эмоциональное напряжение, ведь их прежняя любовь и обиды не исчезли бесследно.

"Наша маленькая тайна": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время праздничных дней, когда все члены семьи собираются вместе для празднования Рождества, старое напряжение и непонимание между бывшими начинают всплывать на поверхность. Чтобы не испортить праздничную атмосферу и не раскрыть свой секрет, им приходится постоянно скрывать свои истинные чувства и взаимные отношения, что приводит к комичным и курьезным ситуациям.

Среди самых популярных фильмов на Netflix также:

"То Рождество"

"Гринч"

"SMS перед Рождеством"

"Рождественское свидание с Герцогом"

"Трансформеры: Время звероботов"

"Зачарованные"

"Рождественский вальс в Париже"

"Рождество на Виндмилл-Уэй"

"Вернуть домой Рождество"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром онлайн уже сегодня.