Об этом сообщает 24 Канал. Это идеальный момент, чтобы окунуться в новые истории, исследовать различные жанры и найти нового фаворита для себя.
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Самые популярные сериалы на Netflix
"Черные голуби"
По сюжету фильма, Хелен – загадочная женщина, которая ведет двойную жизнь. Она заводит страстный роман с мужчиной, который совершенно не подозревает о ее тайной личности и прошлом. Их взаимодействие начинается как увлекательная, но одновременно опасная связь, в котором Хелен пытается скрыть от своего нового партнера то, что на самом деле она не такая, какой кажется. Ее тайны, скрытые от всех, становятся ключевым элементом ее жизни.
"Черные голуби": смотрите онлайн трейлер сериала
Однако, когда женщине внезапно угрожает серьезная опасность, ее работодатель, зная правду о ее ситуации, заставляет Сэма – мужчину, с которым Хелен поддерживает романтические отношения, втянуться в ее проблемы. Он призывает его защитить ее, поскольку только он может помочь женщине выбраться из этой затруднительной ситуации.
В списке самых популярных лент также:
- "Безумие"
- "Императрица" 2 сезон
- "Сенна"
- "Успеть до 30" 2 сезон
- "Императрица" 1 сезон
- "Тайный осведомитель"
- "Аркейн" 2 сезон
- "Убивайте осознанно"
- "Черчилль на войне"
Самые популярные фильмы на Netflix
"Наша маленькая тайна"
По сюжету фильма, бывшие влюбленные, которые давно обижены друг на друга, неожиданно обнаруживают, что их брат и сестра стали парой. Это открытие становится настоящим шоком для обоих, ведь теперь им придется провести Рождество вместе, под одной крышей, при этом скрывая свою романтическую историю, которая была наполнена эмоциями и болезненными моментами.
Все эти обстоятельства заставляют их попасть в неловкую ситуацию. С одной стороны, они вынуждены вести себя, будто ничего не произошло, и поддерживать нормальные отношения с новыми партнерами, с другой – между ними продолжает существовать незакрытое эмоциональное напряжение, ведь их прежняя любовь и обиды не исчезли бесследно.
"Наша маленькая тайна": смотрите онлайн трейлер фильма
Во время праздничных дней, когда все члены семьи собираются вместе для празднования Рождества, старое напряжение и непонимание между бывшими начинают всплывать на поверхность. Чтобы не испортить праздничную атмосферу и не раскрыть свой секрет, им приходится постоянно скрывать свои истинные чувства и взаимные отношения, что приводит к комичным и курьезным ситуациям.
Среди самых популярных фильмов на Netflix также:
- "То Рождество"
- "Гринч"
- "SMS перед Рождеством"
- "Рождественское свидание с Герцогом"
- "Трансформеры: Время звероботов"
- "Зачарованные"
- "Рождественский вальс в Париже"
- "Рождество на Виндмилл-Уэй"
- "Вернуть домой Рождество"
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