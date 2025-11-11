5 лучших сериалов 2024 года, о которых говорили во всем мире

В 2024 году вышло не так много качественных сериалов. Эпоха телевидения начала отходить на задний план, к тому же на производство повлияли забастовки в Голливуде. Однако немало проектов стали настоящими феноменами, которые мы вспоминаем до сих пор.

24 Канал собрал одни из лучших сериалов 2024 года. Их стоит пересмотреть даже сейчас, если вы до сих пор этого не сделали.

"Сегун"

Английский моряк Джон Блэкторн попадает в кораблекрушение и так оказывается у берегов феодальной Японии, страны самураев. Там он встречается с лордом Торанагом, у которого немало соперников. Он использует мудрость моряка, а к их борьбе присоединяется загадочная леди Марико.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

"Рипли"

События происходят в 1960-х. Богач нанимает мелкого мошенника Тома Рипли, чтобы тот полетел в Италию и убедил его сына вернуться домой. Но когда Том знакомится с Дики, то решает сделать все для того, чтобы остаться в Европе.

"Рипли": смотрите трейлер онлайн

"Пингвин"

События сериала разворачиваются через год после событий в "Бэтмене". Лента показывает, что происходит с городом Готэм после того, как к власти приходит Пингвин. Он хитрый и жестокий, поэтому контролирует почти всю часть преступного мира. Пингвин готов на все, чтобы сохранить власть над городом.

"Пингвин": смотрите трейлер онлайн

"Олененок"

Об этом сериале Netflix еще долго гудела сеть. История рассказывает о бармене и начинающем комике, который однажды знакомится со странной женщиной Мартой. Сначала она кажется любезной, но потом превращает его жизнь в кошмар: постоянно присылает письма и преследует.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

"Фантазмы"

Это авторский сериал Хулио Торреса с элементами абсурда. В центре сюжета – юноша, который теряет сережку в форме устрицы, и отправляется на ее поиски. Эпизоды не связаны ни логикой, ни временем, ни пространством. Интересно, что в некоторых моментах появляются приглашенные звезды.

"Фантазмы": смотрите трейлер онлайн