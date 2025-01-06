12 сериалов на каждый месяц 2025, которые стоит увидеть каждому киноману

Для каждого киномана начало нового года – это не только время для рефлексии и планов на будущее, но и отличная возможность составить новый список фильмов и сериалов, которые стоит увидеть. Ведь что может быть лучше просмотра интересных историй, которые дарят новые эмоции и впечатления?

Мы решили помочь вам в этом задании и собрали для вас подборку из 12 сериалов на каждый месяц 2025 года. Эти проекты отличаются неповторимым сюжетом, талантливыми актерами, поэтому они непременно попадут в список ваших любимых.

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"О чем сплетничают звезды"

По сюжету эти герои из разных миров, с разными жизненными путями и целями. Астронавтка, профессионал своего дела, привыкла к суровым условиям космоса. На другой стороне – космический турист, человек, который ищет эмоций и новых впечатлений, не готов к суровым реалиям пространства. Обстоятельства вынуждают их оказаться вместе в космосе. Столкнувшись с космической бездной, они обнаруживают, что иногда даже в самых опасных и самых непредсказуемых ситуациях можно найти любовь.

"О чем сплетничают звезды": смотрите онлайн трейлер сериала

"Локерби"

21 декабря 1988 года рейс 103 авиакомпании ПанАм взорвался над городом Локерби, Шотландия, всего через 38 минут после взлета из Лондона. Эта трагедия унесла жизни 259 пассажиров и членов экипажа, а также 11 человек на земле, когда обломки самолета упали на жилой район. Для многих семей, потерявших близких, этот день стал непоправимой раной.

"Локерби": смотрите онлайн трейлер сериала

Одним из таких людей стал доктор Джим Свайр, который потерял свою 23-летнюю дочь Флору. Все его надежды и мечты о будущем оборвались за считанные минуты. Вместе с женой Джейн он не смирился с этой трагедией и решил бороться за справедливость.

"Скучаю по тебе"

По сюжету детективка Кэт Донован работает над расследованием, которое показалось бы довольно обычным, если бы не одна неожиданная находка. Во время использования приложения для знакомств она случайно наталкивается на профиль своего бывшего жениха, который пропал без вести много лет назад. Эта встреча через интернет побуждает Кэт к глубоким размышлениям и в конце концов к принятию решения: она должна выяснить, что же на самом деле произошло с ее любимым.

"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала

В 2025 году на кинематографическом горизонте появится немало новых лент, которые стоят вашего внимания. Среди этих сериалов вы найдете различные жанры и форматы, от захватывающих триллеров и драм до комедий и документальных лент. Некоторые из них уже можно посмотреть, а некоторые только ждут своей премьеры:

"Декстер: Первородный грех"

"Черные голуби"

"Сенна"

"Кросс"

"Способная"

"Дисклеймер"

"Судья из ада"

"Конкуренты"

"Плохая обезьяна"

Не сомневайтесь – выбирайте своего фаворита и начинайте просмотр уже сегодня!