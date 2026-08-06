24 Канал совместно с редакцией MEGOGO собрал сериалы, которые уже вышли и могут стать отличным выбором для следующего просмотра.

"Ранчо Даттонов"

Неовестерн о Бет Даттон и Рипе Уилере, которые пытаются начать новую жизнь после пережитых потрясений. Герои поселяются на ранчо на юге США, однако спокойствие здесь длится недолго. У соседей есть свои планы на эту землю, а давние привычки Бет решать конфликты напрямую только добавляют проблем. Суровые пейзажи, острые диалоги и сильный актерский состав воссоздают атмосферу культовой истории о семье Даттонов именно тогда, когда давление на ранчо становится опасным.

"Ранчо Даттонов": смотрите трейлер сериала онлайн

"Эйфория", 3-й сезон

Продолжение драмы о Ру Беннет и ее друзьях, которые уже покинули школьные коридоры, но не избавились от старых травм. Временной скачок переносит героев во взрослую жизнь, где за каждое решение приходится отвечать без поблажек. Зендея снова оказывается в центре истории, а выразительная картинка и саундтрек сохраняют тревожное настроение сериала. Это вариант для киновечера, когда хочется эмоционально сложного сюжета, начинающегося с возвращения Ру к проблемам, которые она так и не смогла оставить в прошлом.

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"Эйфория", 3-й сезон: смотрите трейлер сериала онлайн

"Река Мэдисон"

Семейная драма о жителях Нью-Йорка, которые после тяжелой утраты отправляются в долину реки Мэдисон в Монтане. Среди главных героев – Стейси и Престон Клайберны, которых играют Мишель Пфайффер и Курт Рассел. Спокойные пейзажи контрастируют с болью, молчанием и взаимными обидами внутри семьи. Режиссерская работа Кристины Александры Ворос не торопит развитие сюжета, поэтому сериал подходит для вдумчивого вечера, когда близкие остаются наедине со своей утратой и начинают говорить о том, чего годами избегали.

"Река Мэдисон": смотрите трейлер сериала онлайн

"Йеллоустоун: Маршалы"

Криминальная драма о команде федеральных маршалов, которая разыскивает особо опасных преступников. Каждая операция заставляет героев действовать быстро, хотя за служебным хладнокровием скрываются страх, изнеможение и личные конфликты. Напряженная атмосфера сериала подойдет тем, кто любит сюжеты без излишней романтизации.

"Йеллоустоун: Маршалы": смотрите трейлер сериала онлайн

"Питт", 2-й сезон

Медицинская драма о сотрудниках отделения неотложной помощи в Питтсбурге. События разворачиваются через 10 месяцев после предыдущей смены, во время напряженных праздничных выходных 4 июля. Доктор Майкл Робби Робинавич готовится к длительному отпуску, а его коллеги возвращаются к работе после собственных кризисов и реабилитации. Реалистичный сценарий, напряженный ритм и убедительная игра Ноа Уайли создают эффект присутствия именно в тот момент, когда поток пациентов начинает испытывать команду на прочность.

"Питт", 2-й сезон: смотрите трейлер сериала онлайн

"Петух"

Комедийный сериал о писателе Греге Руссо, который приезжает в университетский городок ради своей взрослой дочери. Он хочет наладить отношения, однако быстро путает заботу с контролем и попадает в череду неловких ситуаций. Стив Карелл придает герою самоиронию, а сценарий Билла Лоуренса и Мэтта Тарсеса сочетает семейный конфликт с юмором студенческой жизни.

"Петух": смотрите трейлер сериала онлайн

"Рыцарь Семи Королевств"

Приключенческое фэнтези о странствующем рыцаре Дункане и его юном оруженосце Эгге. После смерти наставника Дункан отправляется на турнир в Эшфорд, чтобы завоевать имя и место среди рыцарей. Камерная экранизация произведений Джорджа Мартина показывает Вестерос без постоянных битв за трон, однако с остроумными диалогами, грязными дорогами и суровыми законами чести.

"Рыцарь Семи Королевств": смотрите трейлер сериала онлайн

"ВДС Сент-Луис"

Черная комедия о трех друзьях среднего возраста, которые оказываются в центре разрушительного любовного треугольника. Кларк, Флойд и Кэрол давно знают друг друга, но проблемы в браке, страх одиночества и невысказанные обиды меняют правила их дружбы. Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор и Линда Карделлини создают химию, в которой смешное постоянно граничит с тревожным.

"ВДС Сент-Луис": смотрите трейлер сериала онлайн

"Похищенная"

Британский криминальный триллер о 17-летней Лили Райзер, ее матери Ив и сестре-близнеце Эбби. Внезапное исчезновение девушки разрушает жизнь семьи и заставляет жителей тихого городка пристальнее присмотреться друг к другу. Экранизация романа Холли Овертон строится на паузах, взглядах и недоверии, а не только на полицейском расследовании. Мрачная атмосфера фильма точно понравится поклонникам психологических детективов.

"Похищенная": смотрите трейлер сериала онлайн

"Звездный путь: Академия Звездного флота"

Фантастический сериал о новом поколении курсантов, которые учатся служить Федерации в 32 веке. Калеб Свит и его однокурсники поступают в Академию с разным прошлым, амбициями и отношением к правилам. Обучение быстро выходит за пределы аудиторий и переносится на борт корабля "Афина". Молодой актерский состав придает франшизе энергии, а знакомые персонажи сохраняют связь с предыдущими историями.

"Звездный путь: Академия Звездного флота": смотрите трейлер сериала онлайн

"Получеловек"

Психологическая драма о братьях Рубене и Ниле, которые встречаются после многих лет молчания. Рубен неожиданно появляется на свадьбе брата, и праздничное событие становится поводом вернуться к давним обидам и семейным тайнам. Ричард Гедд и Джейми Белл строят конфликт на мелких реакциях, неловких паузах и словах, сказанных слишком поздно.

"Получеловек": смотрите трейлер сериала онлайн

"Привилегии"

Французский драматический триллер об Адель Шарки, которая после тюремного заключения устраивается на работу курьершей в роскошный парижский отель. Директор Эдуард Гальзен помогает ей начать с нуля, но за безупречным сервисом скрываются борьба за влияние, манипуляции и чужие секреты. Изысканный визуальный стиль усиливает контраст между дорогостоящими интерьерами и опасными правилами для персонала.

"Привилегии": смотрите трейлер сериала онлайн

"Дом дракона", 3-й сезон

Сторонники Рейниры и Эйгона больше не ограничиваются угрозами и дипломатией: обе стороны собирают войска, ищут союзников и готовят драконов к битве. Актерский состав во главе с Эммой Д'Арси и Оливией Кук продолжает историю о власти, мести и семье, которая уничтожает саму себя.

"Дом дракона", 3-й сезон: смотрите трейлер сериала онлайн

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