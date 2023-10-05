10 лучших сериалов 21 века по версии The Hollywood Reporter
Источник:The Hollywood Reporter
Ведущий американский журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших сериалов 21 века. Это ленты разных жанров, среди которых "Клан Сопрано", "Наследники", "Проволоки" и другие.
Все они понравились зрителям в разных уголках мира, стали по-настоящему культовыми. Кто именно возглавил рейтинг, о чем каждый из сериалов – рассказываем дальше.
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Лучшие сериалы 21 века по версии The Hollywood Reporter
"Безумные"
Год выхода: 2007
Жанр: драма
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8,6
Главный герой Дон Дрейпер является руководителем рекламного агентства "Стерлинг-Купер", расположенного на самой популярной улице Нью-Йорка – Мэдисон. Он работает с командой умных, перспективных профессионалов, однако она не лишена злобы, похоти и прочих погрешностей. Именно поэтому в сериале поднимают многие серьезные темы: измену, феминизм, расизм, антисемитизм, нетрадиционную сексуальную ориентацию и т.д.Favbet помогает каждому стать главным персонажем фильма и почувствовать вкус победы.
"Клан Сопрано"
Год выхода: 1999
Жанр: драма, криминальный
Страна: США
Рейтинг IMDb: 9,2
Это американский криминальный сериал производства телеканала HBO. Главные герои – вымышленное семейство итало-американской мафии в северном Нью-Джерси. Зрителям в разных странах мира эта психологическая драма очень понравилась, поэтому создатели сериала показали шесть успешных сезонов.
"Клан Сопрано" / Кадр из сериала
"Наследники"
Год выхода: 2018
Жанр: драма, комедия
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8,8
Отец Роя – Логан является владельцем огромной корпорации. Парень всегда хотел завоевать расположение папы, однако тот постоянно искал в своем сыне недостатки. Пора Логану приходится передать руководство бизнесом кому-то другому, но он не спешит доверять дела сыну, поскольку утверждает, что тот слишком слаб и нерешителен. Тогда Рой всячески пытается получить власть над семейным бизнесом.
"Наследники" / Кадр из сериала
"30 потрясений"
Год выхода: 2006
Жанр: комедия
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8,2
Команду сценаристов телешоу The Girlie Show возглавлял Лиз Лемон, однако на его место назначают Джека Донаги, который в первую очередь решает пригласить на шоу новую звезду – черного комика Трейси Джордана. Но это приводит к полному хаосу на рабочем месте, постоянному недовольству всех.
"30 потрясений" / The Hollywood Reporter
"Проволоки"
Год выхода: 2002
Жанр: драма, триллер
Страна: США
Рейтинг IMDb: 9,3
Этот сериал состоит из пяти сезонов, каждый из которых посвящен различным аспектам жизни Балтимора: наркоторговле, системе морских портов, управлению городом и бюрократии, школьной системе и газетной журналистике.
"Псы резервации"
Год выхода: 2021
Жанр: комедия, криминал
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8,1
В безымянном городке на территории индейской резервации в Оклахоме проживают четверо друзей, мечтающих о переезде в Калифорнию. Ради этого они решаются даже на преступления.
"Псы резервации" / Кадр из фильма
"Лучше позвоните Солу"
Год выхода: 2015
Жанр: драма, криминал
Страна: США
Рейтинг IMDb: 9,0
События сериала разворачиваются одновременно в нескольких временных промежутках. В ленте рассказывается история становления Джимми Мак-Гилла (Сола Гудмана) как адвоката.
"Лучше позвоните Солу" / Кадр из сериала
"Девушки"
Год выхода: 2012
Жанр: драма, комедия
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7,4
Четверо подруг, каждой из которых уже исполнилось 20 лет, мечтают о кардинальных переменах в своей жизни. Однако большинство времени они испытывают разочарование, беды и несчастья, когда приходится приспосабливаться к непростым жизненным ситуациям.
"Хулиганы и ботаны"
Год выхода: 1999
Жанр: комедия, подростковая драма
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8,8
Действие сериала проходит в 1980 году. Главными героями являются Линдси Вьер и ее младший брат Сэм – ученики старшей школы, живущие в вымышленном городке неподалеку от Детройта. Линдси является усердной ученицей, однако она влюбляется в эгоистичного Дэниеля Дезарио – неформального лидера компании "фриков". Девушка пытается разобраться в себе, решить проблемы в отношениях с родителями и друзьями. А Сэм, принадлежащий компании "гиков" изменить свое место в школьной иерархии.
"Хулиганы и ботаны" / Кадр из сериала
"Лошадь БоДжек"
Год выхода: 2014
Жанр: мультсериал
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8,8
Сюжет разворачивается вокруг Коня БоДжека, переживающего кризис среднего возраста и пытающегося вернуть себе былую популярность. Главный герой нанимает профессионального писателя Диана Нгуена, чтобы тот написал его биографию. Сериал состоит из отрывков и воспоминаний, которые наконец складываются в единый целостный сюжет.