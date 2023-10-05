Все они понравились зрителям в разных уголках мира, стали по-настоящему культовыми. Кто именно возглавил рейтинг, о чем каждый из сериалов – рассказываем дальше.

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Лучшие сериалы 21 века по версии The Hollywood Reporter

"Безумные"

Год выхода: 2007

Жанр: драма

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,6

Главный герой Дон Дрейпер является руководителем рекламного агентства "Стерлинг-Купер", расположенного на самой популярной улице Нью-Йорка – Мэдисон. Он работает с командой умных, перспективных профессионалов, однако она не лишена злобы, похоти и прочих погрешностей. Именно поэтому в сериале поднимают многие серьезные темы: измену, феминизм, расизм, антисемитизм, нетрадиционную сексуальную ориентацию и т.д.



"Безумцы" / Кадр из сериала

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"Клан Сопрано"

Год выхода: 1999

Жанр: драма, криминальный

Страна: США

Рейтинг IMDb: 9,2

Это американский криминальный сериал производства телеканала HBO. Главные герои – вымышленное семейство итало-американской мафии в северном Нью-Джерси. Зрителям в разных странах мира эта психологическая драма очень понравилась, поэтому создатели сериала показали шесть успешных сезонов.



"Клан Сопрано" / Кадр из сериала

"Наследники"

Год выхода: 2018

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,8

Отец Роя – Логан является владельцем огромной корпорации. Парень всегда хотел завоевать расположение папы, однако тот постоянно искал в своем сыне недостатки. Пора Логану приходится передать руководство бизнесом кому-то другому, но он не спешит доверять дела сыну, поскольку утверждает, что тот слишком слаб и нерешителен. Тогда Рой всячески пытается получить власть над семейным бизнесом.



"Наследники" / Кадр из сериала

"30 потрясений"

Год выхода: 2006

Жанр: комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,2

Команду сценаристов телешоу The Girlie Show возглавлял Лиз Лемон, однако на его место назначают Джека Донаги, который в первую очередь решает пригласить на шоу новую звезду – черного комика Трейси Джордана. Но это приводит к полному хаосу на рабочем месте, постоянному недовольству всех.



"30 потрясений" / The Hollywood Reporter

"Проволоки"

Год выхода: 2002

Жанр: драма, триллер

Страна: США

Рейтинг IMDb: 9,3

Этот сериал состоит из пяти сезонов, каждый из которых посвящен различным аспектам жизни Балтимора: наркоторговле, системе морских портов, управлению городом и бюрократии, школьной системе и газетной журналистике.



"Проволока" / Кадр из сериала

"Псы резервации"

Год выхода: 2021

Жанр: комедия, криминал

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,1

В безымянном городке на территории индейской резервации в Оклахоме проживают четверо друзей, мечтающих о переезде в Калифорнию. Ради этого они решаются даже на преступления.



"Псы резервации" / Кадр из фильма

"Лучше позвоните Солу"

Год выхода: 2015

Жанр: драма, криминал

Страна: США

Рейтинг IMDb: 9,0

События сериала разворачиваются одновременно в нескольких временных промежутках. В ленте рассказывается история становления Джимми Мак-Гилла (Сола Гудмана) как адвоката.



"Лучше позвоните Солу" / Кадр из сериала

"Девушки"

Год выхода: 2012

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,4

Четверо подруг, каждой из которых уже исполнилось 20 лет, мечтают о кардинальных переменах в своей жизни. Однако большинство времени они испытывают разочарование, беды и несчастья, когда приходится приспосабливаться к непростым жизненным ситуациям.



Девушки" / Кадр из сериала

"Хулиганы и ботаны"

Год выхода: 1999

Жанр: комедия, подростковая драма

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,8

Действие сериала проходит в 1980 году. Главными героями являются Линдси Вьер и ее младший брат Сэм – ученики старшей школы, живущие в вымышленном городке неподалеку от Детройта. Линдси является усердной ученицей, однако она влюбляется в эгоистичного Дэниеля Дезарио – неформального лидера компании "фриков". Девушка пытается разобраться в себе, решить проблемы в отношениях с родителями и друзьями. А Сэм, принадлежащий компании "гиков" изменить свое место в школьной иерархии.



"Хулиганы и ботаны" / Кадр из сериала

"Лошадь БоДжек"

Год выхода: 2014

Жанр: мультсериал

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,8

Сюжет разворачивается вокруг Коня БоДжека, переживающего кризис среднего возраста и пытающегося вернуть себе былую популярность. Главный герой нанимает профессионального писателя Диана Нгуена, чтобы тот написал его биографию. Сериал состоит из отрывков и воспоминаний, которые наконец складываются в единый целостный сюжет.



"Конь БоДжек" / Кадр из сериала