9 лучших сериалов июля, которые точно стоят просмотра

Июль подарил поклонникам кино новые сериалы, которые обещают захватить внимание и подарить незабываемые эмоции. Среди лучших лент месяца дебют Натали Портман и возвращение "Сосисочной вечеринки".

Рассказываем о девяти лучших сериалов этого месяца, которые стоит добавить в свой список для просмотра. Все сериалы уже вышли на платформах, а премьера "Женщин в голубом" состоится 31 июля.

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"Руководство по убийству для хорошей девочки"

Звезда сериала "Венздей" сыграла студентку-детектива, которая помогает раскрывать убийства. Популярную девушку Энди Белл убил ее парень, а после этого покончил с собой. Но главная героиня уверена, что преступник все еще на свободе.

"Руководство по убийству для хорошей девочки": смотрите трейлер онлайн

"Санни"

В центре сюжета – Сьюзи Сакамото, которая теряет мужа и маленького сына в авиакатастрофе. Компания, где работал ее муж, для утешения дарит ей маленького болтливого робота по имени Санни. Однако Сьюзи замечает, что вокруг происходят мистические вещи. Она берется выяснять, что на самом деле произошло с ее семьей.

"Санни": смотрите трейлер онлайн

"Сосисочная вечеринка: Фудтопия"

Это спин-офф популярной комедии "Сосисочная вечеринка" о жизни еды в супермаркете с каламбурами и интимными шутками. В сериале появляются звездные голоса из предыдущего фильма. Сет Роген озвучил хот-дога, который убегает из магазина после того, как узнает, что судьба еды – попадать в человеческий пищевод.

"Сосисочная вечеринка: Фудтопия": смотрите трейлер онлайн

"Император Оушен-парка"

Сериал начинается с трагического события – Гарленд умирает от сердечного приступа. В то же время есть подозрение, что его убили. События разворачиваются то в прошлом то в настоящем, когда трое детей узнают о прошлом своего отца. Юридический триллер является экранизацией романа Стивена Л. Картера.

"Император Оушен-парка": смотрите трейлер онлайн

"Бандиты во времени"

Телевизионное шоу рассказывает о путешествиях во времени и основано на фильме 1981 года о мальчике, который присоединяется к бандитам, путешествующих во времени. Звезда "Друзей" Лиза Кудроу сыграла роль предводителя разбойников. Они переносятся то в Средневековье, то Ледниковый период, то сутки Стоунхеджа.

"Бандиты во времени": смотрите трейлер онлайн

"Те, что идут на смерть"

События разворачиваются в Древнем Риме II века в период гладиаторских боев. Герои сериала показывают различные слои римского общества, где сталкиваются спорт, политика и личная жизнь. В главной роли снялся Энтони Хопкинс.

"Те, что идут на смерть": смотрите трейлер онлайн

"Женщина в озере"

Натали Портман дебютирует в сериале, в котором сыграла роль домохозяйки, которая бросает все и становится журналисткой-расследовательницей. Эта история представлена как воспоминания главной героини. Детективный сериал поднимает темы феминизма, еврейской и темнокожей идентичности. Кино снимали в Балтиморе, где когда-то жила бабушка Натали Портман.

"Женщина в озере": смотрите трейлер онлайн

"Декамерон"

Аристократы и слуги собираются в вилле недалеко от Флоренции, чтобы переждать бубонную чуму. Различные персонажи – несчастный дворецкий, хозяйка виллы и служанка - рассказывают друг другу различные истории и развлекаются как могут.

"Декамерон": смотрите трейлер онлайн

"Женщины в голубом"

Испанская драма расскажет о первых женщинах, которые начали работать в полиции Мехико. Но вместо оружия они получают свистки, а серьезных дел – роль связей с общественностью. Полицейские имеют гораздо больше способностей, поэтому они сами берутся искать серийного убийцу, который охотится на женщин.

"Женщины в голубом": смотрите трейлер онлайн