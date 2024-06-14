Экватор июня скоро пройдет, а потому уже почти половина сериалов в этом списке доступны для просмотра. От возвращения "Медведя" до "Дома Дракона" – вот подборка лучших премьер месяца.

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"Аколит"

Спиноф "Звездных войн" рассказывает о древнейших временах и переносит в те времена, когда убивают джедаев. Это за 100 лет до первых приквелов фильма. Ли Чон Чже играет мастера-джедая Сола, который находится в поисках убийцы. Его бывшая ученица Мэй, которую играет Амандла Стенберг – желает мести. В сериале к традиционным световым мечам появляются другие боевые искусства.

"Аколит": смотрите трейлер онлайн

"Квини"

Кэндис Карти-Уильям экранизировала свой роман и стала автором сериала. В ранних отзывах произведение напоминало историю Бриджит Джонс, однако здесь в главной роли – темнокожая девушка. Квини Дженкинс пытается наладить свою жизнь после разрыва с парнем, но делает много неправильных решений. Сериалу добавляет изюминки дерзкий характер героини и ее закадровый голос.

"Квини": смотрите трейлер онлайн

"Фантазмы"

Хулио Торрес стал автором абсурдистского сериала, в котором сыграл персонажа Хулио. Он теряет золотую сережку и отправляется на ее поиски, которые не связаны временем, пространством или логикой. В виньетках появляются приглашенные звезды.

"Фантазмы": смотрите трейлер онлайн

"Стать Карлом Лагерфельдом"

Главная роль досталась Даниэлю Брюлю, который сыграл молодого модельера. Лента переносит во времена, когда Карл Лагенфельд еще не был таким успешным и популярным, а только начинал свою карьеру. Это история любви с Жаком Башером и соревнований с успешным Ивом Сен-Лораном.

"Стать Карлом Лагерфельдом": смотрите трейлер онлайн

"Презумпция невиновности"

Расти Сабич – юрист прокуратуры Чикаго, которого обвиняют в убийстве. Жертва была не только коллегой Расти, но и его возлюбленной: вот почему на мужчину падают подозрения. Возмущено все окружение юриста: его жена, босс, друг. Этот сериал – новая адаптация юридического триллера, в которой главную роль собрал Джейк Джилленхол.

"Презумпция невиновности": смотрите трейлер онлайн

"Дом дракона"

Среди лучших сериалов - вторая часть приквела "Игры престолов". Здесь рассказывают о гражданской войне между Черным домом и Зеленым домом за то, кому достанется Железный Трон. Мэтт Смит возвращается в роли амбициозного Демона и мужа (и, кроме того, мужа) Рейниры. Зрителям обещают захватывающие интриги, желание мести и главное – драконы.

"Дом дракона" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Земля женщин"

Ева Лонгория стала продюсером и актрисой драматического сериала, рассказывающего историю нескольких поколений. Гала пытается спасти семью от угрозы, под которую поставил семью ее муж. Она убегает из Нью-Йорка в Испанию с дочерью и матерью. Гала возвращается в деревню, где раньше жила ее мать, однако обстоятельства там не самые лучшие.

"Земля женщин": смотрите трейлер онлайн

"Медведь"

В конце июня выйдет третий сезон сериала-обладателя Эмми. Новый элитный ресторан должен открыться во главе с шеф-поваром Карми, которого играет Джереми Аллен Уайт. Напряженность и юмор одновременно будет удивлять и восхищать зрителей.

"Медведь" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Моя леди Джейн"

Романтично-фантастический сериал рассказывает о жизни леди Джейн Грей, которая пытается быть независимой женщиной в 16 веке. Кино наполнено остроумными и современными диалогами. Интересно, что в реальной жизни леди Джейн была девушкой из рода Тюдоров. Она была королевой всего 9 дней, прежде чем ее обезглавили.

"Моя леди Джейн": смотрите трейлер онлайн

"Суперген"

Научно-фантастический сериал рассказывает об обычных темнокожих людях в Лондоне. Однако их объединяет то, что у каждого появляются чрезвычайные способности. Кто-то способен летать, а кто-то - поднимать машину. Но глубокой идеей сериала является любовь.

"Суперген": смотрите трейлер онлайн