5 лучших сериалов из 90-х годов, которые хочется пересматривать снова и снова

Телевидение в 90-х годах было совсем другим, чем сейчас. Сериалы рассказывали о семье, друзьях, любовных отношениях и часто имели главную идею –мораль. Актеров из этих проектов считают лучшими до сих пор, а сами сериалы стали любимыми для многих киноманов.

24 Канал расскажет о сериалах, которые определили 90-е. Это популярные ленты, где экспериментировали с жанрами, умели рассмешить и подарить тепло зрителю.

К слову Можно посмотреть за несколько дней: 3 лучшие украинские сериалы, которые имеют только один сезон

"Сайнфелд"

Количество сезонов: 9

Количество серий: 180

Один из самых популярных сериалов 90-х рассказывает о четырех одиноких друзьях. Каждый из эпизодов показывает, как они проживают свою повседневную жизнь в Нью-Йорке – их карьеру и отношения с семьей. Химия между актерами сделала сериал одним из лучших ситкомов.

"Сайнфелд": смотрите трейлер онлайн

"Друзья"

Количество сезонов: 10

Количество серий: 236

Сериал, что знаком почти каждому, показывает жизнь шестерых друзей на Манхэттене. Рэйчел, Моника, Фиби, Росс, Джои и Чендлер – каждый из них имеет трудности на работе, личной жизни и курьезные ситуации. Актерская игра, юмор и химия персонажей сделала сериал очень успешным.

"Друзья": смотрите трейлер онлайн

"Симпсоны"

Количество сезонов: 36

Количество серий: 775

Анимационный сериал для взрослых рассказывает о семье Симпсонов. В кино сатирически изображают жизнь американцев в вымышленном городке Спингфилд. Иногда герои сталкиваются с привычными повседневными событиями, а иногда с ними происходят удивительные вещи. "Симпсоны" привлекают и взрослую, и детскую аудиторию благодаря анимации, черному юмору и элементам поп-культуры.

"Симпсоны": смотрите трейлер онлайн

"Секретные материалы"

Количество сезонов: 11

Количество серий: 218

Этот сериал стал новаторским на то время, ведь здесь новая креативная структура и много сверхъестественного. Он рассказывает о двух специальных агентах ФБР, которые расследуют нераскрытые случаи, связанные с паранормальным. В то же время каждый из них имеет свое отношение к таким явлениям.

"Секретные материалы": смотрите трейлер онлайн

"Секс в большом городе"

Количество сезонов: 6

Количество серий: 94

Сериал рассказывает о жизни Кэрри Брэдшоу и ее подруг в Нью-Йорке. Они исследуют отношения с мужчинами, дружбу и карьеру. Это шоу опережало свое время, поднимая темы сексуальности и феминизма.

"Секс в большом городе": смотрите трейлер онлайн