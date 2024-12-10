24 Канал розповість про серіали, які визначили 90-ті. Це популярні стрічки, де експериментували з жанрами, вміли розсмішити та подарувати тепло глядачеві.

До слова Можна подивитись за декілька днів: 3 найкращі українські серіали, які мають лише один сезон

"Сайнфелд"

Кількість сезонів: 9

Кількість серій: 180

Один з найпопулярніших серіалів 90-х розповідає про чотирьох самотніх друзів. Кожен з епізодів показує. як вони проживають своє повсякденне життя в Нью-Йорку – їхню кар'єру та стосунки з сім'єю. Хімія між акторами зробила серіал одним з найкращих ситкомів.

"Сайнфелд": дивіться трейлер онлайн

"Друзі"

Кількість сезонів: 10

Кількість серій: 236

Серіал, що знайомий майже кожному, показує життя шістьох друзів на Манхеттені. Рейчел, Моніка, Фібі, Росс, Джої й Чендлер – кожен з них має труднощі на роботі, особистому житті й курйозні ситуації. Акторська гра, гумор та хімія персонажів зробила серіал дуже успішним.

"Друзі": дивіться трейлер онлайн

"Сімпсони"

Кількість сезонів: 36

Кількість серій: 775

Анімаційний серіал для дорослих розповідає про родину Сімпсонів. У кіно сатирично зображають життя американців у вигаданому містечку Спінгфілд. Іноді герої стикаються зі звичними повсякденними подіями, а іноді з ними відбуваються дивовижні речі. "Сімпсони" приваблюють і дорослу, і дитячу аудиторію завдяки анімації, чорному гумору й елементам попкультури.

"Сімпсони": дивіться трейлер онлайн

"Цілком таємно"

Кількість сезонів: 11

Кількість серій: 218

Цей серіал став новаторським на той час, адже тут нова креативна структура і багато надприродного. Він розповідає про двох спеціальних агентів ФБР, які розслідують нерозкриті випадки, пов'язані з паранормальним. Водночас кожен з них має своє ставлення до таких явищ.

"Цілком таємно": дивіться трейлер онлайн

"Секс і місто"

Кількість сезонів: 6

Кількість серій: 94

Серіал розповідає про життя Керрі Бредшоу та її подруг у Нью-Йорку. Вони досліджують стосунки з чоловіками, дружбу та кар'єру. Це шоу випереджало свій час, піднімаючи теми сексуальності та фемінізму.

"Секс і місто": дивіться трейлер онлайн