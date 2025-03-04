Не пропустите эти новинки: 7 лучших сериалов, которые выйдут в марте

Первый месяц весны обещает порадовать киноманов разнообразными премьерами. В марте выйдет немало новинок в мире сериалов.

24 Канал собрал главные новинки, которые выйдут в этом месяце. Среди самого ожидаемого – возвращение криминального сериала "Сорвиголова" и комедия "Резиденция".

Интересно Что посмотреть вечером: 3 крутых украинских сериала, которые захватывают с первых минут

"Сорвиголова: Рожденный заново"

Премьера: 4 марта в США на Disney+

После трех сезонов сериал с героями и злодеями Marvel возвращается. Мэтт Мердок, он же Сорвиголова, - незрячий адвокат со сверхчеловеческими чувствами, благодаря которым он боролся с преступностью. Бывший мафиозный босс становится мэром, поэтому борьба снова начинается.

"Сорвиголова: Рожденный заново": смотрите трейлер онлайн

"Юношество"

Премьера: 13 марта на Netflix

13-летнего парня Джейми обвиняют в убийстве девочки, с которой он вместе учился в школе. В сериале, что снимается одним непрерывным дублем, также фигурирует детектив, отец Джейми и его психолог.

"Юношество": смотрите трейлер онлайн

"Длинная яркая река"

Премьера: 13 марта на Peacock

В центре сюжета – полицейская Микки в Филадельфии, которую направляют в район, где она выросла. Там страдают от опиоидного кризиса и убивают нескольких женщин. Микки подозревает, что в деле может быть связана ее сестра.

"Длинная яркая река": смотрите трейлер онлайн

"Воры наркоты"

Премьера: 14 марта на Apple TV+

Ридли Скотт создал увлекательный триллер о старых друзьях в Филадельфии, которые притворяются агентами Управления по борьбе с наркотиками и проводят рейды среди наркоторговцев. Так они ищут деньги, которые можно украсть. Но в первом же эпизоде они атакуют не ту лабораторию – им приходится убегать от настоящих правительственных агентов.

"Воры наркоты": смотрите трейлер онлайн

"Хорошая американская семья"

Премьера: 19 марта на Hulu в США и 7 мая на Disney+ в Великобритании

Сериал, основан на реальной истории, рассказывает о семье, что усыновляет украинскую девочку с редкой формой карликовости. Женщина вдруг подозревает, что ее названная дочь на самом деле не является маленьким ребенком. Поэтому она обращается в суд.

"Хорошая американская семья": смотрите трейлер онлайн

"Резиденция"

Премьера: 20 марта на Netflix

Сериал рассказывает о следователе Корделии Капп, которая должна решить загадочное убийство в Белом доме во время государственного обеда. 157 подозреваемых – всех их надо допросить и определить преступника.

"Резиденция": смотрите трейлер онлайн

"Студия"

Премьера: 26 марта на Apple TV+

Сериал рассказывает об устаревшей киностудии, которая пытается выжить. Мэтт Ремик хочет снимать художественные фильмы, но вместо этого ему поручили создавать коммерческие хиты и повторить успех ленты о Барби. Например, снять фильм о напитке Kool-Aid.

"Студия": смотрите трейлер онлайн