24 Канал зібрав головні новинки, які вийдуть цього місяця. Серед найочікуванішого – повернення кримінального серіалу "Шибайголова" та комедія "Резиденція".

Цікаво Що подивитись ввечері: 3 круті українські серіали, які захоплюють з перших хвилин

"Шибайголова: Народжений наново"

Прем'єра: 4 березня у США на Disney+

Після трьох сезонів серіал з героями та лиходіями Marvel повертається. Метт Мердок, він же Шибайголова, - незрячий адвокат з надлюдськими чуттями, завдяки яким він боровся зі злочинністю. Колишній мафіозний бос стає мером, тож боротьба знову починається.

"Шибайголова: Народжений наново": дивіться трейлер онлайн

"Юнацтво"

Прем'єра: 13 березня на Netflix

13-річного хлопця Джеймі звинувачують у вбивстві дівчинки, з якою він разом вчився у школі. У серіалі, що знімається одним безперервним дублем, також фігурує детектив, батько Джеймі та його психологиня.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Довга яскрава річка"

Прем'єра: 13 березня на Peacock

У центрі сюжету – поліціянтка Міккі у Філадельфії, яку направляють до району, де вона виросла. Там потерпають від опіоїдної кризи та вбивають кількох жінок. Міккі підозрює, що у справі може бути пов'язана її сестра.

"Довга яскрава річка": дивіться трейлер онлайн

"Крадії наркоти"

Прем'єра: 14 березня на Apple TV+

Рідлі Скотт створив захопливий трилер про старих друзів у Філадельфії, які вдають агентів Управління по боротьбі з наркотиками та проводять рейди серед наркоторговців. Так вони шукають гроші, які можна вкрасти. Та у першому ж епізоді вони атакують не ту лабораторію – їм доводиться тікати від справжніх урядових агентів.

"Крадії наркоти": дивіться трейлер онлайн

"Хороша американська сім'я"

Прем'єра: 19 березня на Hulu у США та 7 травня на Disney+ у Британії

Серіал, заснований на реальній історії, розповідає про сім'ю, що всиновлює українську дівчинку з рідкісною формою карликовості. Жінка раптом підозрює, що її названа донька насправді не є маленькою дитиною. Через це вона звертається до суду.

"Хороша американська сім'я": дивіться трейлер онлайн

"Резиденція"

Прем'єра: 20 березня на Netflix

Серіал розповідає про слідчу Корделію Капп, яка повинна розв'язати загадкове вбивство у Білому домі під час державного обіду. 157 підозрюваних – усіх їх треба допитати та визначити злочинця.

"Резиденція": дивіться трейлер онлайн

"Студія"

Прем'єра: 26 березня на Apple TV+

Серіал розповідає про застарілу кіностудію, яка намагається вижити. Метт Ремік хоче знімати мистецькі фільми, але натомість йому доручили створювати комерційні хіти та повторити успіх стрічки про Барбі. Наприклад, зняти фільм про напій Kool-Aid.

"Студія": дивіться трейлер онлайн