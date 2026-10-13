Хотелось бы стереть память и посмотреть заново: ТОП сериалов с непредсказуемым сюжетом

Есть сериалы, о которых забывают уже на следующий день, а есть такие, после просмотра которых хочется изобрести машину для стирания памяти. И все ради того, чтобы снова пережить каждый сюжетный поворот, подозревать всех персонажей и в очередной раз ошибиться в своих догадках.

24 Канал собрал три захватывающих криминальных сериала, которые хочется посмотреть впервые еще раз. Здесь есть серийные убийцы, загадочные исчезновения и страшные тайны. А главное – истории, которые не отпускают даже после финальных титров.

"Черная птица"

Год: 2022

Жанр: криминальный триллер, драма

IMDb: 8,1

Джимми Кин попадает в тюрьму на десять лет, но неожиданно получает шанс выйти на свободу. Для этого ему нужно перевестись в учреждение строгого режима, подружиться с предполагаемым серийным убийцей и вытянуть из него признание.

Что говорят критики: обозреватель RogerEbert.com Брайан Таллерико назвал "Черную птицу" одним из лучших мини-сериалов 2022 года. Он особо отметил напряженный сюжет, сценарий и актерскую игру Тарона Эджертона и Пола Уолтера Гаузера.



"Черная птица": смотреть трейлер

"Все ее вина"

Год: 2025

Жанр: психологический триллер, детектив

IMDb: 7,5

Марисса Ирвин приезжает забрать маленького сына из гостей у его друга. Однако женщина, открывшая дверь, уверяет, что никогда не видела мальчика. Более того, она даже не знает людей, к которым якобы привезли ребенка.

Обычный день превращается в кошмар, а поиски сына постепенно раскрывают тайны, о которых Марисса даже не догадывалась. И здесь главное – не слишком доверять персонажам, даже если они кажутся вполне приличными.

Что говорят критики: обозревательница The Guardian Люси Менган оценила сериал на 5 из 5 звезд, отметив мастерски продуманный сюжет и убедительную игру Сары Снук. В то же время критик Variety счел, что история местами затянута, а некоторые сюжетные повороты выглядят неправдоподобно.



"Все ее вина": смотреть трейлер

"Под мостом"

Год: 2024

Жанр: криминальная драма, детектив

IMDb: 7,2

14-летняя Рина Вирк отправляется на вечеринку со сверстниками, но домой больше не возвращается. Расследование ее гибели постепенно раскрывает жуткий мир подросткового насилия, лжи и секретов.

И самое страшное, что сериал основан на реальных событиях. Поэтому после просмотра остается не только желание разобраться во всех деталях, но и немало неприятных вопросов о человеческой природе.

Что говорят критики: издание TIME похвалило сериал за чуткий подход к реальной трагедии, продуманный сценарий и сильную актерскую игру. Особо отметили Лили Гладстоун и Райли Кио. В то же время критики The Guardian заметили, что отдельным персонажам не хватает глубины.

"Под мостом": смотреть трейлер

И это еще не все сериалы, способные приковать к экрану на целый вечер. Мы подготовили для вас еще одну подборку увлекательных сериалов, от которых будет сложно оторваться до последней серии.