Хотелось бы стереть память и посмотреть заново: ТОП сериалов с непредсказуемым сюжетом
Есть сериалы, о которых забывают уже на следующий день, а есть такие, после просмотра которых хочется изобрести машину для стирания памяти. И все ради того, чтобы снова пережить каждый сюжетный поворот, подозревать всех персонажей и в очередной раз ошибиться в своих догадках.
24 Канал собрал три захватывающих криминальных сериала, которые хочется посмотреть впервые еще раз. Здесь есть серийные убийцы, загадочные исчезновения и страшные тайны. А главное – истории, которые не отпускают даже после финальных титров.
"Черная птица"
Год: 2022
Жанр: криминальный триллер, драма
IMDb: 8,1
Джимми Кин попадает в тюрьму на десять лет, но неожиданно получает шанс выйти на свободу. Для этого ему нужно перевестись в учреждение строгого режима, подружиться с предполагаемым серийным убийцей и вытянуть из него признание.
Что говорят критики: обозреватель RogerEbert.com Брайан Таллерико назвал "Черную птицу" одним из лучших мини-сериалов 2022 года. Он особо отметил напряженный сюжет, сценарий и актерскую игру Тарона Эджертона и Пола Уолтера Гаузера.
"Черная птица": смотреть трейлер
"Все ее вина"
Год: 2025
Жанр: психологический триллер, детектив
IMDb: 7,5
Марисса Ирвин приезжает забрать маленького сына из гостей у его друга. Однако женщина, открывшая дверь, уверяет, что никогда не видела мальчика. Более того, она даже не знает людей, к которым якобы привезли ребенка.
Обычный день превращается в кошмар, а поиски сына постепенно раскрывают тайны, о которых Марисса даже не догадывалась. И здесь главное – не слишком доверять персонажам, даже если они кажутся вполне приличными.
Что говорят критики: обозревательница The Guardian Люси Менган оценила сериал на 5 из 5 звезд, отметив мастерски продуманный сюжет и убедительную игру Сары Снук. В то же время критик Variety счел, что история местами затянута, а некоторые сюжетные повороты выглядят неправдоподобно.
"Все ее вина": смотреть трейлер
"Под мостом"
Год: 2024
Жанр: криминальная драма, детектив
IMDb: 7,2
14-летняя Рина Вирк отправляется на вечеринку со сверстниками, но домой больше не возвращается. Расследование ее гибели постепенно раскрывает жуткий мир подросткового насилия, лжи и секретов.
И самое страшное, что сериал основан на реальных событиях. Поэтому после просмотра остается не только желание разобраться во всех деталях, но и немало неприятных вопросов о человеческой природе.
Что говорят критики: издание TIME похвалило сериал за чуткий подход к реальной трагедии, продуманный сценарий и сильную актерскую игру. Особо отметили Лили Гладстоун и Райли Кио. В то же время критики The Guardian заметили, что отдельным персонажам не хватает глубины.
"Под мостом": смотреть трейлер
И это еще не все сериалы, способные приковать к экрану на целый вечер. Мы подготовили для вас еще одну подборку увлекательных сериалов, от которых будет сложно оторваться до последней серии.