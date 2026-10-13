24 Канал зібрав три захопливі кримінальні серіали, які хочеться подивитися вперше ще раз. Тут є серійні вбивці, загадкові зникнення та страшні таємниці. А головне – історії, які не відпускають навіть після фінальних титрів.

"Чорний птах"

Рік: 2022

Жанр: кримінальний трилер, драма

IMDb: 8,1

Джиммі Кін потрапляє до в'язниці на десять років, але несподівано отримує шанс вийти на свободу. Для цього йому потрібно перевестися до установи суворого режиму, потоваришувати з імовірним серійним убивцею та витягнути з нього зізнання.

Що кажуть критики: оглядач RogerEbert.com Браян Таллеріко назвав "Чорного птаха" одним із найкращих мінісеріалів 2022 року. Він особливо відзначив напружений сюжет, сценарій та акторську гру Тарона Еджертона й Пола Волтера Гаузера.



"Чорний птах": дивитись трейлер

"Все її вина"

Рік: 2025

Жанр: психологічний трилер, детектив

IMDb: 7,5

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Марісса Ірвін приїжджає забрати маленького сина з гостин у його друга. Однак жінка, яка відчиняє двері, запевняє, що ніколи не бачила хлопчика. Ба більше, вона навіть не знає людей, до яких нібито привели дитину.

Звичайний день перетворюється на кошмар, а пошуки сина поступово розкривають таємниці, про які Марісса навіть не здогадувалася. І тут головне – не надто довіряти персонажам, навіть якщо вони здаються цілком пристойними.

Що кажуть критики: оглядачка The Guardian Люсі Менган оцінила серіал на 5 із 5 зірок, відзначивши майстерно продуманий сюжет і переконливу гру Сари Снук. Водночас критик Variety вважав, що історія подекуди затягнута, а деякі сюжетні повороти виглядають неправдоподібно.



"Все її вина": дивитись трейлер

"Під мостом"

Рік: 2024

Жанр: кримінальна драма, детектив

IMDb: 7,2

14-річна Ріна Вірк вирушає на вечірку з однолітками, але додому більше не повертається. Розслідування її загибелі поступово відкриває моторошний світ підліткової жорстокості, брехні та секретів.

І найстрашніше, що серіал заснований на реальних подіях. Тож після перегляду залишається не лише бажання розібратися в усіх деталях, а й чимало неприємних запитань про людську природу.

Що кажуть критики: видання TIME похвалило серіал за чутливий підхід до реальної трагедії, продуманий сценарій та сильну акторську гру. Особливо відзначили Лілі Гладстоун та Райлі Кіо. Водночас критики The Guardian зауважили, що окремим персонажам бракує глибини.

"Під мостом": дивитись трейлер

І це ще не всі серіали, які здатні прикувати до екрана на цілий вечір. Ми підготували для вас ще одну добірку захопливих серіалів, від яких буде складно відірватися до останньої серії.



