Netflix не стоит на месте и постоянно обновляет свой список самых популярных лент, поэтому вы всегда сможете найти что-нибудь новое и интересное для себя. Более того, платформа регулярно добавляет новые сериалы, становящимися настоящими хитами среди зрителей.

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"Нулевой день"

По сюжету нового сериала, после масштабной и сокрушительной кибератаки, бывший президент страны оказывается в ситуации, когда ему придется приложить все усилия, чтобы раскрыть тайну и найти злоумышленников, прежде чем произойдет новое нападение. Пока он пытается собрать доказательства и распутать клубок тайн, вопрос, кто именно стоит за этой атакой, становится еще более запутанным.

"Нулевой день": смотрите онлайн трейлер сериала

Главный вопрос, возникающее в процессе расследования, – откуда же действительно происходит наибольшая угроза? Или это спланированная атака со стороны другой страны, или, возможно, опасность кроется прямо внутри собственного государства, среди людей, каким он доверял?

"Кассандра"

Семья решает переехать в уникальный винтажный "умный" дом, который выглядит как подлинная технологическая новинка. Этот дом оснащен самыми современными системами автоматизации., контролируемыми через виртуальную помощницу, которая должна обеспечить максимальный комфорт своим жильцам.

Все в доме работает на основе новейших технологий: от освещения до безопасности, от температуры до развлечений – все это происходит автоматически с помощью виртуального ассистента, который становится важным членом семьи. Но со временем становится понятно, что эти новейшие технологии имеют свою темную сторону.

"Кассандра": смотрите онлайн трейлер сериала

"Американское убийство: Габби Петито"

Что происходило в последние дни жизни Габби Петито? Это вопрос, которое давно волнует не только ее родных, но и вся общественность после ее трагической смерти. В новом увлекательном сериале о реальных преступлениях, мы сможем узнать больше о неизвестной части этой истории, которую раньше не рассказывали в новостях.

В сериале близкие Габби Петито рассказывают о последних моментах ее жизни, раскрывая подробности, которые раньше оставались в тени.

"Американское убийство: Габби Петито": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди самых популярных сериалов вы также найдете:

"Надзиратель"

"Шантаж 2 сезон"

"Собачье утешение"

"Игра в кальмара 2 сезон"

"Ла-пальма"

"Ночной агент 2 сезон"

"Кукольный домик Габби 1 сезон"

Если вы хотите провести выходные с максимальным комфортом и удовольствием, выбор Netflix станет лучшим вариантом для просмотра интересных сериалов, которые подарят вам отличное настроение и незабываемые эмоции.