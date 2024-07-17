Новинки в топе: 10 самых популярных сериалов на Netflix, от которых невозможно оторваться

Стриминговая платформа Netflix снова обновила список фильмов и сериалов, которые сегодня чаще всего выбирают украинцы для просмотра. На вершине списка оказались неожиданные новинки, которые уже успели найти своих поклонников в мире кино.

В материале от Кино 24 вы можете посмотреть подборку самых популярных лент на Netflix и выбрать что-то интересное для себя. Здесь вы найдете сериалы на любой вкус.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Суперген" 1 сезон

Майкл наслаждается жизнью: он имеет собственный дом, новую машину, и недавно его любимая девушка согласилась выйти за него замуж.

Все кажется идеальным, пока вдруг Майкл не перемещается в будущее. Там он узнает ужасную новость – его невеста вскоре погибнет. Однако, у Майкла есть шанс изменить ход событий и спасти ее.

Для этого ему нужно собрать команду людей со сверхспособностями, которые помогут исправить будущее и сохранить жизнь любимой.

"Суперген": смотрите онлайн трейлер сериала

"Викинги: Вальгалла" 3 сезон

В сиквеле "Викингов" представлено новое поколение славных героев, пришедших на смену старым легендам. События разворачиваются спустя сто лет после известных подвигов оригинальных викингов. Эти новые герои теперь имеют свои собственные приключения, вызовы и сражения, и настало их время творить историю, оставляя свой след в сагах и эпосах.

Сиквел демонстрирует, как новые викинги, вдохновленные наследием своих предков, борются за свою славу и влияние в мире, который за это время значительно изменился.

"Викинги: Вальгалла" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны" 3 сезон

В топ-3 лучших сериалов на Netflix, конечно же, попали и культовые "Бриджертоны". Самым популярным на данный момент является новейший, третий сезон, который рассказывает историю любви Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона. В этом же сезоне загадочная леди Уистлдаун наконец раскроет свою личность публично, добавляя еще больше интриги и драматизма к сюжету.

Поклонники сериала с нетерпением следят за развитием событий, наслаждаясь утонченной атмосферой и захватывающими поворотами в жизни любимых персонажей.

"Бриджертоны" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

В топ-10 самых популярных сериалов на Netflix также вошли такие ленты:

"Кланы Галисии" (1 сезон)

"Джентльмены" (1 сезон)

"Бриджертоны" (2 сезон)

"Бриджертоны" (1 сезон)

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

"Викинги: Вальгалла" (1 сезон)

"Девушка-гик" (1 сезон)

Смотрите лучшие сериалы на стриминговой платформе. Тысячи украинцев уже выбрали своих фаворитов, теперь настала ваша очередь.