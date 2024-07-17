Последний раз актер появлялся в социальных сетях за день до своей смерти. Он опубликовал новые фотографии, которые собрали много комментариев и лайков от поклонников.
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Умер Дарьюш Эслами: что известно
Театр на Подоле сообщил о смерти известного актера Дарьюша Эслами.
Сегодня остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким,
– сообщили его коллеги.
Причину смерти 24-летнего культурного деятеля не раскрыли. Под постом театра, посвященным этому печальному событию, поклонники творчества Дарьюша активно выражают свои соболезнования и делятся воспоминаниями о нем. Вот, что они пишут:
- "Даже не верится, он был таким добрым человеком, какой талантливый артист ушел! Покойся с миром"
- "Нет слов...мир теряет таких талантливых людей...сил близким Дарика, чтобы пережить это горе. Покойся с миром! Светлая память!"
- "Он был не просто талантливым артистом... Он был моим другом! Память о нем никогда не угаснет"
- "Спасибо за поддержку на творческом конкурсе, светлая память"
Многие знакомые выразили свои чувства в социальных сетях, отмечая, что не могут поверить в смерть такого яркого актера и доброго человека. Они делились историями и воспоминаниями, которые подчеркивают его талант и доброе сердце.