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Лучшие сериалы на Netflix

"Великолепная пара"

Эта лента уже третью неделю подряд возглавляет рейтинг лучших сериалов на Netflix. История разворачивается вокруг Амелии Сакс, которая готовится к свадьбе, собираясь выйти замуж за представителя одной из самых богатых семей Нантакета. Ее будущая свекровь, Грир Гаррисон Винбери, известная писательница, не жалеет средств на подготовку свадьбы, которая должна стать главным событием сезона.

Однако все меняется, когда на пляже находят тело, и свадебные планы превращаются в настоящую драму. Когда тайны начинают всплывать на поверхность, расследование раскрывает, что каждый из окружения может быть причастен к этой загадочной смерти. Неожиданно все становятся подозреваемыми, и в атмосфере напряжения и интриг начинает разворачиваться запутанная история, напоминающая сюжеты романов Грир.

Этот сериал обещает держать зрителей в напряжении до последней минуты, предлагая поразительные повороты и захватывающий сюжет.

"Великолепная пара": смотрите онлайн трейлер сериала

"Эмили в Париже" 4 сезон

Сюжет новейшего сезона разворачивается после драматических событий вокруг неудачной свадьбы Камиллы и Габриэля. Эмили, героиня сериала, оказывается в сложной эмоциональной ситуации, ведь ее чувства разрываются между двумя мужчинами. Она чувствует неопределенность и тревогу, ведь ее сердце принадлежит Габриэлю, однако в ее жизни присутствует и Алфи, который также вызывает у нее сильные эмоции.

Ситуация осложняется, когда выясняется, что Камилла ждет ребенка от Габриэля. Эта новость становится шоком для всех участников событий и подтверждает худшие опасения Алфи относительно отношений между Эмили и Габриэлем. Дополнительный груз ответственности и эмоционального напряжения ставит под угрозу их отношения.

Эмили пытается найти баланс между своими чувствами и новыми обстоятельствами, которые меняют все. Она вынуждена принимать непростые решения, которые могут повлиять не только на ее жизнь, но и на жизнь тех, кто ее окружает. Этот сезон обещает быть наполнен эмоциональными вызовами, выбором и неожиданными поворотами, которые будут держать зрителей в напряжении до самого конца.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чудовище"

По сюжету, в течение более чем десяти лет Джеффри Дамер стал жестоким серийным убийцей, забирая жизни 17 подростков и молодых мужчин. Его преступления поражают не только своей жестокостью, но и продолжительностью – Дамер смог избегать ареста в течение десятилетий.

"Чудовище": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в рейтинге самых популярных сериалов на Netflix есть такие ленты:

"КАОС"

"Успеть до 30" 1 сезон

"Остров миллиардеров" 1 сезон

"Эмили в Париже" 1 сезон

"Эмили в Париже" 2 сезон

"Эмили в Париже" 3 сезон

"Дыши" 1 сезон

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