Поэтому на Кино 24 мы собрали 10 сериалов на Netflix, которые имеют особую популярность среди украинских зрителей. Это ленты, которые непременно стоит посмотреть.

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"Бриджертоны", 3 сезон

Этот сезон рассказывает о сложных и эмоциональных взаимоотношениях между Пенелопой Фезерингтон и Колином Бриджертоном. Пенелопа, измучена своими невзаимными чувствами к Колину, решает оставить их в прошлом и сосредотачивается на поиске достойного мужчины для замужества. Несмотря на ее усилия, несколько попыток найти подходящего кандидата оказываются неудачными.

В этот непростой момент на помощь приходит Колин, предлагая Пенелопе свою поддержку и обучение, как завоевать сердце джентльмена. Он начинает давать ей советы и уроки, помогая ей раскрыть свое обаяние и уверенность. Однако Колин еще не осознает, как этот процесс повлияет на него самого.

Наблюдая за тем, как Пенелопа меняется и расцветает, он начинает испытывать к ней новые, неожиданные чувства.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Эрик"

Сюжет разворачивается в Нью-Йорке в 1980-х годах, когда город переживает непростые времена. В центре событий находится отец, охваченный отчаянием после исчезновения своего девятилетнего сына. Он объединяется с настойчивым копом, который прилагает все усилия, чтобы найти мальчика.

Отец, побуждаемый любовью к сыну, вынужден бороться не только с внешними препятствиями, но и с собственными внутренними демонами. Ему приходится сталкиваться с прошлыми ошибками, страхами и слабостями, которые обостряются на фоне трагической ситуации.

"Эрик": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Девушка-гик", 1 сезон

Сюжет разворачивается вокруг Гарриет, неуклюжей девушки, которая всегда стремилась оставаться неприметной. Она привыкла к своей спокойной и скромной жизни, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Ее дни проходят в тени, где она чувствует себя комфортно и защищенно.

Однако все меняется, когда ее случайно замечает лучший модельный скаут Лондона. Он видит в Гарриет потенциал и красоту, которые она сама никогда не замечала. Неожиданно для себя, Гарриет оказывается в центре внимания, о котором раньше могла только мечтать.

Поначалу Гарриет тяжело принять новую роль и признание. Она сомневается в своих силах и постоянно сравнивает себя с другими, более опытными моделями. Но постепенно она начинает осознавать, что каждый человек уникален и имеет свои особенности, которые могут сделать ее исключительной.

"Девушка-гик": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

Эти три сериала оказались в топ-3 самых популярных сегодня, привлекая внимание зрителей своим увлекательным повествованием и высоким качеством исполнения. Кроме них, в списке популярных лент есть и другие выдающиеся сериалы, среди которых:

"Бриджертоны", 1 сезон

"Сладкоежка", 3 сезон

"Бриджертоны", 2 сезон

"Джентльмены", 1 сезон

"Бриджертоны. История королевы Шарлотты"

"Хороший доктор", 1 сезон

"Сладкоежка", 1 сезон

Эти сериалы уже успели завоевать любовь украинских зрителей благодаря своим невероятным сюжетам, качественной игре актеров и уникальному подходу к рассказу историй. Независимо от того, какой жанр вам нравится, на Netflix вы найдете что-то интересное для себя.