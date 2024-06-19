10 самых популярных сериалов Netflix, которые обожают в Украине

Netflix уже давно превратился из простой платформы для просмотра фильмов и сериалов в настоящее культурное явление, которое завоевывает сердца зрителей по всему миру, включая Украину. Благодаря разнообразию контента и высокому качеству продукции, стриминговая платформа стала неотъемлемой частью досуга многих украинцев.

Поэтому на Кино 24 мы собрали 10 сериалов на Netflix, которые имеют особую популярность среди украинских зрителей. Это ленты, которые непременно стоит посмотреть.

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"Бриджертоны", 3 сезон

Этот сезон рассказывает о сложных и эмоциональных взаимоотношениях между Пенелопой Фезерингтон и Колином Бриджертоном. Пенелопа, измучена своими невзаимными чувствами к Колину, решает оставить их в прошлом и сосредотачивается на поиске достойного мужчины для замужества. Несмотря на ее усилия, несколько попыток найти подходящего кандидата оказываются неудачными.

В этот непростой момент на помощь приходит Колин, предлагая Пенелопе свою поддержку и обучение, как завоевать сердце джентльмена. Он начинает давать ей советы и уроки, помогая ей раскрыть свое обаяние и уверенность. Однако Колин еще не осознает, как этот процесс повлияет на него самого.

Наблюдая за тем, как Пенелопа меняется и расцветает, он начинает испытывать к ней новые, неожиданные чувства.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Эрик"

Сюжет разворачивается в Нью-Йорке в 1980-х годах, когда город переживает непростые времена. В центре событий находится отец, охваченный отчаянием после исчезновения своего девятилетнего сына. Он объединяется с настойчивым копом, который прилагает все усилия, чтобы найти мальчика.

Отец, побуждаемый любовью к сыну, вынужден бороться не только с внешними препятствиями, но и с собственными внутренними демонами. Ему приходится сталкиваться с прошлыми ошибками, страхами и слабостями, которые обостряются на фоне трагической ситуации.

"Эрик": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Девушка-гик", 1 сезон

Сюжет разворачивается вокруг Гарриет, неуклюжей девушки, которая всегда стремилась оставаться неприметной. Она привыкла к своей спокойной и скромной жизни, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Ее дни проходят в тени, где она чувствует себя комфортно и защищенно.

Однако все меняется, когда ее случайно замечает лучший модельный скаут Лондона. Он видит в Гарриет потенциал и красоту, которые она сама никогда не замечала. Неожиданно для себя, Гарриет оказывается в центре внимания, о котором раньше могла только мечтать.

Поначалу Гарриет тяжело принять новую роль и признание. Она сомневается в своих силах и постоянно сравнивает себя с другими, более опытными моделями. Но постепенно она начинает осознавать, что каждый человек уникален и имеет свои особенности, которые могут сделать ее исключительной.

"Девушка-гик": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

Эти три сериала оказались в топ-3 самых популярных сегодня, привлекая внимание зрителей своим увлекательным повествованием и высоким качеством исполнения. Кроме них, в списке популярных лент есть и другие выдающиеся сериалы, среди которых:

"Бриджертоны", 1 сезон

"Сладкоежка", 3 сезон

"Бриджертоны", 2 сезон

"Джентльмены", 1 сезон

"Бриджертоны. История королевы Шарлотты"

"Хороший доктор", 1 сезон

"Сладкоежка", 1 сезон

Эти сериалы уже успели завоевать любовь украинских зрителей благодаря своим невероятным сюжетам, качественной игре актеров и уникальному подходу к рассказу историй. Независимо от того, какой жанр вам нравится, на Netflix вы найдете что-то интересное для себя.