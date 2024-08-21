10 самых популярных сериалов на Netflix, которые влюбили в себя украинских зрителей

Если вы еще не успели спланировать идеальный выходной с друзьями, попкорном и любимыми сериалами на Netflix, сейчас лучшее время это сделать. Нет ничего лучше, чем провести вечер в компании близких людей, погружаясь в мир захватывающих сюжетов и харизматичных героев, которые предлагает стриминговый сервис.

А для того, чтобы этот вечер был незабываемым, вам понадобится подборка самых популярных сериалов, которую можно найти в материале Кино 24. На платформе уже есть множество сериалов, которые полюбились украинским зрителям.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Эмили в Париже" 4 сезон

В четвертом сезоне сериала "Эмили в Париже" зрители снова погружаются в увлекательный мир главной героини, которая продолжает осваивать жизнь в столице моды и романтики. Париж постепенно становится для Эмили не просто местом работы, а настоящим домом, где она пытается найти баланс между своими мечтами, амбициями и реальностью. Сезон наполнен как новыми профессиональными вызовами, так и личными трудностями, заставляющими героиню пересмотреть свои приоритеты.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

"Руководство по убийству для хороших девочек" 1 сезон

Через пять лет после ужасного убийства 17-летней девушки в тихом и, казалось бы, безопасном английском городке, прошлое снова возвращается в жизнь его жителей. Загадочная смерть подростка оставила много вопросов без ответов, и хотя дело официально закрыли, настоящий виновник так и не был найден. Городок окутан тишиной, но боль утраты и ощущение несправедливости до сих пор ощущаются среди близких и друзей погибшей.

"Руководство по убийству для хороших девочек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Академия "Амбрелла"" 4 сезон

События сериала разворачиваются в альтернативной вселенной, где мир претерпевает необычные изменения. В середине 20 века 43 женщины, которые до этого момента не были беременны, внезапно и одновременно рожают детей. Эти дети оказываются особенными – каждый из них наделен сверхъестественными способностями. Таинственный пришелец, который выдает себя за влиятельного человека – сэра Реджинальда Харгривса, узнает об этом событии и решает вмешаться.

Харгривс спасает семерых новорожденных детей и создает для них уникальную команду – Академию "Амбрелла". Вырастив их в строгих условиях и тренируя их способности, он готовит их к борьбе со злом. У каждого из них есть свои особые таланты: от сверхчеловеческой силы до способности манипулировать временем и пространством. Объединив эти силы, они становятся командой супергероев, чья цель – защита Земли от угроз.

Однако, как и в любой семье, между членами Академии возникают разногласия. Вырастая под наблюдением Реджинальда, они сталкиваются не только с внешними опасностями, но и со своими внутренними демонами, отношениями и тайнами.

"Академия "Амбрелла": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди самых популярных сериалов также стоит отметить:

"Американское убийство: Лейси Петерсон" 1 сезон

"Эмили в Париже" 1 сезон

"Эмили в Париже" 3 сезон

"Академия "Амбрелла"" 1 сезон

"Джентльмены" 1 сезон

"Эмили в Париже" 2 сезон

"Бриджертоны" 3 сезон

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