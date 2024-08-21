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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Емілі в Парижі" 4 сезон

У четвертому сезоні серіалу "Емілі в Парижі" глядачі знову поринають у захопливий світ головної героїні, яка продовжує освоювати життя у столиці моди та романтики. Париж поступово стає для Емілі не просто місцем роботи, а справжнім домом, де вона намагається знайти баланс між своїми мріями, амбіціями та реальністю. Сезон наповнений як новими професійними викликами, так і особистими труднощами, що змушують героїню переглянути свої пріоритети.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

"Посібник з убивства для хороших дівчат" 1 сезон

Через п'ять років після жахливого вбивства 17-річної дівчини в тихому й, здавалося б, безпечному англійському містечку, минуле знову повертається в життя його мешканців. Загадкова смерть підлітка залишила багато питань без відповідей, і хоча справу офіційно закрили, справжній винуватець так і не був знайдений. Містечко оповите тишею, але біль втрати та відчуття несправедливості досі відчуваються серед близьких та друзів загиблої.

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Академія "Амбрелла"" 4 сезон

Події серіалу розгортаються в альтернативному всесвіті, де світ зазнає незвичних змін. У середині 20 століття 43 жінки, які до цього моменту не були вагітні, раптово й одночасно народжують дітей. Ці діти виявляються особливими – кожен із них наділений надприродними здібностями. Таємничий прибулець, який видає себе за впливову людину – сера Реджинальда Гарґгрівса, дізнається про цю подію і вирішує втрутитися.

Гарґгрівс рятує сімох новонароджених дітей та створює для них унікальну команду – Академію "Амбрелла". Виростивши їх у строгих умовах і тренуючи їхні здібності, він готує їх до боротьби зі злом. В кожного з них є свої особливі таланти: від надлюдської сили до здатності маніпулювати часом і простором. Об'єднавши ці сили, вони стають командою супергероїв, чия мета – захист Землі від загроз.

Проте, як і в будь-якій родині, між членами Академії виникають розбіжності. Виростаючи під наглядом Реджинальда, вони стикаються не лише з зовнішніми небезпеками, але й зі своїми внутрішніми демонами, стосунками та таємницями.

"Академія "Амбрелла": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед найпопулярніших серіалів також варто зазначити:

"Американське вбивство: Лейсі Петерсон" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 3 сезон

"Академія "Амбрелла"" 1 сезон

"Джентльмени" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 2 сезон

"Бріджертони" 3 сезон

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