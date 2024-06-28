10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стоит посмотреть на выходных

Выходные уже близко, а вы еще не выбрали сериал для просмотра? Стриминговая платформа Netflix обновила список самых популярных сериалов недели, которые стоит посмотреть настоящим киноманам.

Это ленты, которые чаще всего смотрят украинцы. На Кино 24 вы можете посмотреть трейлеры онлайн и прочитать описания сюжетов, чтобы точно не ошибиться с выбором.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Бриджертоны", 3 сезон

Уже несколько недель подряд ведущую позицию занимает сериал "Бриджертоны". В третьем сезоне Пенелопа Фезерингтон решает наконец выйти из тени своей матери и сестер, стремясь найти мужа и вступить в брак. Ей будет помогать давний друг Колин, который только что вернулся из путешествия. Однако эти молодые люди еще не осознают, к чему это их приведет... к любви.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер третьего сезона

"Бриджертоны", 1 сезон

В первом сезоне зрители знакомятся с большой семьей "Бриджертонов". На этот раз на брачный рынок впервые выходит красавица Дафни. Она собирается не просто найти себе состоятельного мужчину, девушка мечтает об искренней любви, которую так трудно распознать среди большого пафоса лондонской элиты.

Помочь ей найти своего избранника будет помогать герцог Ганстингс, который не имеет никакого желания жениться до момента знакомства с мисс Бриджертон. Эта встреча изменит их жизнь навсегда, но впереди еще немало испытаний, которые будут ждать эту молодую пару.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер первого сезона

"Бриджертоны", 2 сезон

Второй сезон сериала сосредотачивается на истории лорда Энтони, старшего сына семьи Бриджертонов, и его поисках невесты. Энтони решил найти жену, которая будет соответствовать как его высоким стандартам, так и ожиданиям общества.

Однако судьба распоряжается так, что Энтони оказывается перед сложным выбором: настоящая любовь или просто удовлетворение требований общества.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер второго сезона

Если же вы уже посмотрели все части "Бриджертонов", выбирайте ленты, которые также попали в список самых популярных от Netflix. Среди них:

"Эрик",

"Девушка-гик",

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты",

"Джентльмены",

"Кланы Галисии",

"Сладкоежка",

"Хороший доктор".

Пусть ваши выходные пройдут насыщенно, а провести прекрасно время вам поможет Netflix и лучшие сериалы.