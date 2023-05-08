Что посмотреть после работы: 5 минисериалов на Netflix для отдыха

После тяжелого рабочего дня хочется отдохнуть. Если вам надоели ежедневные новости в телефоне, предлагаем переключиться на минисериалы. Мы собрали для вас 5 интересных фильмов, которые помогут расслабиться.

От жутких драм до романтических комедий – в этой подборке каждый найдет что-то свое. Сварите себе теплое какао и наслаждайтесь просмотром.

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5 минисериалов на Netflix для отдыха

"Дипломатка"

Политическая драма от Деборы Кан ("Западное крыло", "Родина") с Кэри Расселл и Руфусом Сьюэллом в главных ролях. По сюжету кадровая дипломатка в разгар международного кризиса пытается справиться со своей новой престижной работой посла в Великобритании и бурным браком с известным политиком.

"Дипломатка": смотрите трейлер

"Надзиратель"

Жуткая драма, основанная на реальных событиях от Райана Мерфи и Яна Бреннана, в которой сыграли Бобби Каннавале и Наоми Уоттс. В центре истории – семья переезжает в дом своей мечты в пригороде, и здесь начинается настоящий кошмар: зловещие письма, странные соседи, страшные угрозы.

"Надзиратель": смотрите трейлер

"Портной"

Увлекательная драма, в которой играют Чагатай Улусой, Сифанур Гюль, Салих Бадемджи и Олгун Шимшек. По сюжету, знаменитый портной начинает шить свадебное платье для невесты своего лучшего друга. Но все трое скрывают свои темные секреты, которые вскоре перевернут их жизнь.

"Портной": смотрите трейлер

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"Изобретая Анну"

Минисериал Шонды Раймс с лауреаткой премии Эмми Джулией Гарнер ("Озарк"), играющей вместе с Анной Кламски ("Вицепрезидент"). По сюжету журналистка распутывает историю дерзкой Анны Делви, которая убедила элиту Нью-Йорка в том, что она богатая наследница из Германии.

"Изобретая Анну": смотрите трейлер

"Ферзевый гамбит"

Невероятно популярен сериал Netflix, выигравший 11 премий Эмми, и Золотой глобус за лучший минисериал и лучшую женскую роль. События сериала проходят в 1950-х годах. Сюжет рассказывает о девочке, которая живет в сиротском приюте, и проявляет невероятные способности к шахматам. Впрочем, начинается молниеносный путь к славе, осталось обуздать наркотическую зависимость. Главную роль исполнила талантливая Аня Тейлор-Джой.

"Ферзевый гамбит": смотрите трейлер