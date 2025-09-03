Стриминговая платформа Netflix сегодня обновила свой список самых популярных сериалов. Это подборка лент, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы.

В этой подборке кинопроекты на любой вкус. Смотрите подборку на Кино 24 со ссылкой на Netflix и выбирайте сериал на вечер.

Какие сериалы самые популярные на Netflix?

"Заложник"

Премьера этого сериала состоялась 21 августа 2025 года, а уже сегодня лента заняла первое место на стриминговой платформе Netflix. Сериал насчитывает всего 5 эпизодов, поэтому вы легко сможете посмотреть его всего за несколько дней.

История рассказывает о муже британского премьер-министра, которого неожиданно похищают, а также о президенте Франции, которая начинает получать угрозы от неизвестных. Эти политики стоят перед тяжелым и рискованным выбором.

"Заложник": смотрите онлайн трейлер сериала

"Венздей" 2 сезон

Премьера первой части второго сезона сериала "Венздей" состоялась 6 августа, а уже 3 сентября в свет вышло долгожданное продолжение. Новые эпизоды обещают еще больше ужаса, мрака и неожиданных сюжетных линий. Известно, что во втором сезоне появится известная американская певица Леди Гага, которая воплотит роль учительницы Розалин Родвуд, что будет взаимодействовать с Венздей.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

"Две могилы"

Это испанский мини-сериал об исчезновении двух юных девушек. Этот инцидент потрясает весь городок, а убитая горем бабушка готова на все, лишь бы раскрыть правду и отомстить за преступление.

"Две могилы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Моя жизнь с Уолтерами" 2 сезон

Это уютный сериал с вайбом 2000-х. Зрители отмечают стиль, моду и атмосферу маленького городка, что очень цепляет. В центре сюжета девочка-подросток, которая из-за трагедии переезжает в маленький городок и поселяется в большой семье своей опекунки. Там ее ожидает настоящий любовный треугольник и подростковые переживания.

"Моя жизнь с Уолтерами": смотрите онлайн трейлер сериала

