10 блискучих серіалів, які стали найпопулярнішими серед українців на Netflix
- Серіал "Заручник" став найпопулярнішим на Netflix в Україні, розповідаючи про викрадення чоловіка британської прем'єр-міністерки.
- Другий сезон серіалу "Венздей" додав нові жахи та несподіванки.
- Іспанський мінісеріал "Дві могили" про зникнення двох дівчат, яке шокувало містечко, спонукаючи бабусю шукати правду.
- "Моє життя з Волтерами" 2 сезон, розповідає про підліткові переживання дівчинки у маленькому містечку.
Стримінгова платформа Netflix сьогодні оновила свій список найпопулярніших серіалів. Це підбірка стрічок, які найчастіше обирають для перегляду українці.
У цій підбірці кінопроєкти на будь-який смак. Дивіться добірку на Кіно 24 з посиланням на Netflix та обирайте серіал на вечір.
Які серіали найпопулярніші на Netflix?
"Заручник"
Прем'єра цього серіалу відбулася 21 серпня 2025 року, а вже сьогодні стрічка посіла перше місце на стримінговій платформі Netflix. Серіал налічує всього 5 епізодів, тому ви легко зможете подивитися його всього за декілька днів.
Історія розповідає про чоловіка британської прем'єр-міністерки, якого несподівано викрадають, а також про президентку Франції, яка починає отримувати погрози від невідомих. Ці політикині постають перед важким та ризикованим вибором.
"Заручник": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Венздей" 2 сезон
Прем'єра першої частини другого сезону серіалу "Венздей" відбулась 6 серпня, а вже 3 вересня у світ вийшло довгоочікуване продовження. Нові епізоди обіцяють ще більше жаху, мороку та несподіваних сюжетних ліній. Відомо, що у другому сезоні з'явиться відома американська співачка Леді Гага, яка втілить роль вчительки Розалін Родвуд, що взаємодіятиме із Венздей.
"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону
"Дві могили"
Це іспанський мінісеріал про зникнення двох юних дівчат. Цей інцидент приголомшує усе містечко, а вбита горем бабуся готова на все, аби лише розкрити правду й помститися за злочин.
"Дві могили": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Моє життя з Волтерами" 2 сезон
Це затишний серіал із вайбом 2000-х. Глядачі відзначають стиль, моду та атмосферу маленького містечка, що дуже чіпляє. У центрі сюжету дівчинка-підліток, яка через трагедію переїжджає в маленьке містечко й оселяється у великій родині своєї опікунки. Там на неї очікує справжній любовний трикутник та підліткові переживання.
"Моє життя з Волтерами": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також у цей рейтинг потрапили такі стрічки:
- "Венздей" 1 сезон
- "Моє життя з Волтерами" 1 сезон
- "Неприборканий" 1 сезон
- "Молоді мільйонери"
- "Сирени"
- "Відділ нерозкритих справ" 1 сезон
Обирайте свого фаворита для перегляду наодинці чи з друзями.