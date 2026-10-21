24 Канал подготовил подборку самых громких сериалов о невероятных аферах и безумных преступниках, чьи поступки навсегда вошли в историю мировой криминалистики.

"Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (2020 – 2021)

Рейтинг IMDb: 7,5

Эксцентричный владелец частного зоопарка Джо Экзотик разводит больших диких кошек в штате Оклахома. В то же время мужчина ведет открытую войну с защитницей животных Кэрол Баскин. Конфликт между ними быстро перерастает в настоящее безумие с оружием, наркотиками, сектами и наемными преступниками. В конце концов Джо не выдерживает и заказывает убийство своей конкурентки, параллельно баллотируясь в президенты США и теряя контроль над собственной бизнес-империей.

"Король тигров: Убийство, хаос и безумие": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную динамику повествования и абсурдность каждого следующего эпизода, которая приковывает внимание зрителя. Однако киноэксперты несколько критикуют проект за эксплуатацию человеческих трагедий и недостаточное внимание к теме жестокого обращения с животными.

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"Притворство" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,8

Молодая девушка Джипси всю жизнь передвигается на инвалидной коляске, питается через зонд и принимает десятки сильных лекарств из-за гиперопеки своей матери. Женщина намеренно выдумывает ребенку смертельные диагнозы, чтобы получать денежную помощь от благотворительных фондов и безграничное сочувствие окружающих. Когда Джипси узнает правду о своем здоровье, она тайно находит парня в интернете и уговаривает его жестоко убить собственную мать.

"Притворство": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную актерскую игру Патриции Аркетт и Джои Кинг, которые блестяще передали жуткую токсичность семейных отношений. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за излишнюю мелодраматичность в финальных эпизодах и отклонение от некоторых реальных фактов полицейского расследования.

"Выбывшая" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,5

19-летняя студентка Элизабет Холмс бросает учебу в Стэнфордском университете и основывает амбициозный медицинский стартап Theranos. Она убеждает самых влиятельных инвесторов мира вложить миллиарды долларов в создание компактного устройства, которое проводит сотни анализов по маленькой капле крови. На самом деле же технология совершенно не работает, поэтому основательница годами подделывает результаты тестов и рискует здоровьем тысяч реальных пациентов ради сохранения иллюзии большого успеха.

"Выбывшая": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную трансформацию Аманды Сейфрид, которая идеально скопировала характерный низкий голос и странные манеры известной мошенницы. Впрочем, киноэксперты критикуют создателей за чрезмерное сочувствие к главной героине в начале истории и слишком затянутое вступление.

"Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,0

Группа обычных интернет-пользователей объединяется в виртуальном пространстве, чтобы найти неизвестного юношу, который выкладывает в сеть видео жестоких издевательств над котятами. "Диванные детективы" скрупулезно анализируют каждую деталь на видеозаписях, чтобы найти хоть какую-то зацепку. Однако пока полиция игнорирует эту проблему, преступник Лука Маньотта переходит от животных к людям и жестоко убивает китайского студента.

"Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятное напряжение и новаторский формат повествования. Однако киноэксперты критикуют проект за показ слишком откровенных кадров и предоставление убийце той медийной славы, к которой он с самого начала стремился.

Кстати, у нас для вас есть подборка триллеров о преследовании преступников. Эти фильмы идеально подойдут для просмотра с друзьями.