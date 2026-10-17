24 Канал подготовил для вас подборку самых сильных фильмов в истории жанра триллера. В этих фильмах грань между охотником и жертвой стремительно стирается, а каждая новая зацепка заводит в еще более запутанный и опасный лабиринт.

"Стрингер" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,8

В ролях: Джейк Джилленхол, Рене Руссо, Риз Ахмед, Билл Пекстон

Напряженный триллер Дэна Гилроя рассказывает о Луи Блуме – амбициозном одиночке, который случайно открывает для себя прибыльный и циничный мир ночной лос-анджелесской журналистики. Вооружившись камерой и полицейским сканером, он становится "стрингером" – свободным репортером, который гонится за ночными авариями, пожарами и местами преступлений, чтобы продать жуткие кадры большим СМИ. Однако жажда успеха, денег и признания стремительно стирает любые этические границы. Луи уже не просто фиксирует последствия трагедий, а начинает сознательно манипулировать событиями и доказательствами ради эксклюзивного зрелища.

"Стрингер": смотрите трейлер фильма онлайн

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм называют "беспокойным, визуально изысканным и побуждающим к мрачным размышлениям и острым ощущениям", особо отмечая "гибкую блестящую игру Джейка Джилленгола".

"Зодиак" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,7

В ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Роберт Дауни-младший

Основанный на реальных событиях детективный триллер Дэвида Финчера погружает нас в мрачную и напряженную атмосферу Сан-Франциско конца 1960-х годов, где непредсказуемый и неуловимый серийный маньяк терроризирует город и издевается над правоохранителями. Преступник, называющий себя Зодиаком, бросает вызов обществу через зашифрованные послания в редакции газет. За это дело берутся двое полицейских детективов и молодой карикатурист газеты San Francisco Chronicle, которые шаг за шагом пытаются распутать паутину кровавых загадок Зодиака, рискуя ради разоблачения преступника собственным душевным спокойствием, личной жизнью и карьерой.

"Зодиак": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: фильм был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, а консенсус Rotten Tomatoes по нему таков: "Тихий, построенный на диалогах триллер, который сцена за сценой вызывает тревогу, от которой скручивает живот".

"Семь" (1995)

Рейтинг IMDb: 8,6

В ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси

Этот культовый криминальный триллер стал лишь вторым полнометражным фильмом в карьере Дэвида Финчера и одновременно сразу вывел режиссера в статус настоящего мастера жанра. Фильм рассказывает об опытном и уставшем от жизни детективе Уильяме Сомерсете, который вместе с амбициозным молодым напарником Дэвидом Миллзом пытается распутать кровавую серию преступлений, где каждое убийство тщательно спланировано как безумное наказание за один из семи смертных грехов. Погружаясь все глубже в этот мрачный лабиринт, герои оказываются в ловушке коварного преступника, который ведет их к ошеломляющему финалу.

"Семь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: фильм получил номинацию на "Оскар" за лучший монтаж и на премию BAFTA за лучший сценарий; а на Rotten Tomatoes картину называют "жестокой, безжалостно грязной и шокирующей, с напряженной актерской игрой, мастерскими эффектами кровавых сцен и жутким финалом".

"Молчание ягнят" (1991)

Рейтинг IMDb: 8,6

В ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт Гленн, Тед Ливайн

Снятый режиссером Джонатаном Дэмми по одноименному роману Томаса Харриса психологический триллер "Молчание ягнят" посвящен напряженной охоте на неуловимого серийного убийцу по прозвищу Буффало Билл. Чтобы разыскать преступника, который убивает молодых девушек и сдирает с них кожу, амбициозная курсантка академии ФБР Клариса Старлинг вынуждена обратиться к заключенному в строгой изоляции доктору Ганнибалу Лектеру: маньяку-каннибалу – и в то же время гениальному психиатру. Между ними завязывается сложная и опасная интеллектуальная дуэль: Лектер соглашается помогать следствию лишь в обмен на интимные откровения из личной жизни девушки.

"Молчание ягнят": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: картина получила редкую "большую пятерку" премий "Оскар": а именно – награды за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, а также мужскую и женскую награды за главные роли; "умный напряженный триллер режиссера Джонатана Дэмми балансирует на грани между психологическим исследованием и полноценным хоррором и чрезвычайно выигрывает от блестящей игры Энтони Хопкинса и Джоди Фостер", – отмечает Rotten Tomatoes.

"Пленницы" (2013)

Рейтинг IMDb: 8,2

В ролях: Хью Джекман, Джейк Джилленхолл, Мария Белло, Виола Дэвис, Пол Дано

История начинается с самого страшного кошмара для любых родителей: в тихом городке во время празднования Дня благодарения бесследно исчезают две маленькие девочки. Когда из-за недостатка доказательств против единственного задержанного подозреваемого официальное расследование заходит в тупик, отчаявшийся отец одной из девочек Келлер Довер решает взять правосудие в свои руки. Переступив черту закона и собственных принципов, он похищает и удерживает подозреваемого юношу, чтобы выбить из него признание. А официальный следователь, детектив Локи, тем временем распутывает клубок жутких тайн, чтобы докопаться до правды и найти пропавших детей.

"Пленницы": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: ""Пленницы" несут в себе эмоциональную сложность и ощущение ужаса, которые делают просмотр увлекательным (и тревожным)", – предупреждает Rotten Tomatoes.

"Девушка с татуировкой дракона" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8

В ролях: Дэниел Крейг, Руни Мара, Кристофер Пламмер, Стеллан Скашгорд, Робин Райт

Эта экранизация одноименного культового бестселлера Стига Ларссона, снятая режиссером Дэвидом Финчером, погружает нас в атмосферу скандинавского нуара и опасного расследования мрачных семейных тайн. Запятнанный неудачным судебным иском журналист Микаэль Блумквист берется за дело об исчезновении племянницы богатого промышленника Генриха Вангера, что десятилетиями оставалось нераскрытым. На пути к истине к нему присоединяется Лисбет Саландер – гениальная хакерша с тяжелым психологическим багажом и острым чувством справедливости. Объединив усилия, герои шаг за шагом распутывают жуткий клубок коррупции, насилия и скрытых преступлений влиятельной династии.

"Девушка с татуировкой дракона": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: фильм получил пять номинаций на "Оскар" – в частности, для Руни Мары за лучшую женскую роль – и победил в категории "Лучший монтаж"; на Rotten Tomatoes фильм называют "жестоким, но увлекательным", подчеркивая, что эта работа является образцом "лучшей режиссерской работы Дэвида Финчера" и отдавая должное "полной самоотдаче Руни Мары".

"Прайм-тайм" (2026)

Рейтинг IMDb: 7,2

В ролях: Роберт Паттинсон, Анна Феррис, Фиби Бриджерс

Новый триллер режиссера Лэнса Оппенгейма основан на реальной истории нашумевшего американского телешоу "Поймать хищника" и его ведущего Криса Хансена. В середине 2000-х Хансен создал телепередачу, в которой с помощью подставных актеров, выдававших себя за несовершеннолетних, охотился в интернете на взрослых, "заинтересованных" в подростках. "Поймать хищника" стало самым популярным телешоу страны, но сам Крис постепенно забывает, что изначально создавал свою программу ради поиска справедливости, а не погони за безумными рейтингами. И вскоре это приводит к трагедии. "Прайм-тайм" – фильм о том, как ожесточенная погоня за преступниками постепенно превращается в разрушительное зрелище, стирающее грань между настоящей борьбой со Злом и циничной манипуляцией.

"Прайм-тайм": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: фильм боролся за "Золотого льва" – главную награду Венецианского кинофестиваля, а в предстоящем награждающем сезоне обозреватели профильного издания IndieWire предсказывают ему оскаровские номинации в категориях "Лучший актер", "Лучший фильм" и "Лучший сценарий". Rotten Tomatoes отмечает: ""Прайм-тайм" с ярким стилем и выдающимся Робертом Паттинсоном исследует зыбкую грань между правосудием и шокирующим зрелищем".

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