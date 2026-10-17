24 Канал зібрав для вас добірку найсильніших стрічок в історії жанру трилеру. У цих фільмах межа між мисливцем і здобиччю стрімко стирається, а кожна нова зачіпка заводить у ще більш заплутаний і небезпечний лабіринт.

"Стрінгер" / "Стерв'ятник" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,8

У ролях: Джейк Джилленгол, Рене Руссо, Різ Ахмед, Білл Пекстон

Напружений трилер Дена Ґілроя розповідає про Луї Блума – амбітного одинака, який випадково відкриває для себе прибутковий та цинічний світ нічної лос-анджелеської журналістики. Озброївшись камерою та поліцейським сканером, він стає "стрінгером" – вільним репортером, який ганяється за нічними аваріями, пожежами та місцями злочинів, аби продати моторошні кадри великим медіа. Однак жага до успіху, грошей та визнання стрімко стирає будь-які етичні межі. Луї вже не просто фіксує наслідки трагедій, а починає свідомо маніпулювати подіями й доказами заради ексклюзивного видовища.

"Стрінгер": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм називають "неспокійним, візуально витонченим і таким, що спонукає до похмурих роздумів і гострих відчуттів", особливо відзначаючи "гнучку зоряну акторську гру Джейка Джилленгола".

"Зодіак" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,7

У ролях: Джейк Джилленгол, Марк Руффало, Роберт Дауні-молодший

Заснований на реальних подіях детективний трилер Девіда Фінчера занурює нас у похмуру та напружену атмосферу Сан-Франциско кінця 1960-х років, де непередбачуваний і невловимий серійний маніяк тероризує місто й глузує з правоохоронців. Злочинець, який називає себе Зодіаком, кидає виклик суспільству через шифровані послання до редакцій газет. За цю справу беруться двоє поліцейських детективів і молодий карикатурист газети San Francisco Chronicle, які крок за кроком намагаються розплутати павутину кривавих загадок Зодіака, ризикуючи задля викриття злочинця власним душевним спокоєм, особистим життям і кар'єрою.

"Зодіак": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: фільм був номінований на "Золоту пальмову гілку" Канн, а консенсус Rotten Tomatoes щодо нього є таким: "Тихий, побудований на діалогах трилер, який сцена за сценою викликає тривогу, від якої скручує нутро".

"Сім" (1995)

Рейтинг IMDb: 8,6

У ролях: Бред Пітт, Морган Фрімен, Гвінет Пелтроу, Кевін Спейсі

Цей культовий кримінальний трилер став лише другим повнометражним фільмом у кар'єрі Девіда Фінчера і водночас одразу вивів режисера в статус справжнього майстра жанру. Стрічка розповідає про досвідченого і втомленого від життя детектива Вільяма Сомерсета, який разом із амбітним молодим напарником Девідом Міллзом намагається розплутати криваву серію злочинів, де кожне вбивство ретельно сплановане як божевільна кара за один із семи смертних гріхів. Поринаючи все глибше в цей похмурий лабіринт, герої опиняються в пастці хитромудрого злочинця, який веде їх до приголомшливого фіналу.

"Сім": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: фільм отримав номінацію на "Оскар" за найкращий монтаж та на премію BAFTA за найкращий сценарій; а на Rotten Tomatoes стрічку називають "жорстокою, невблаганно брудною і шокуючою, із напруженою акторською грою, майстерними ефектами кривавих сцен і моторошним фіналом".

"Мовчання ягнят" (1991)

Рейтинг IMDb: 8,6

У ролях: Джоді Фостер, Ентоні Гопкінс, Скотт Гленн, Тед Лівайн

Знятий режисером Джонатаном Деммі за однойменним романом Томаса Гарріса психологічний трилер "Мовчання ягнят" зосереджується на напруженому полюванні на невловимого серійного вбивцю на прізвисько Буффало Білл. Щоб розшукати злочинця, який вбиває молодих дівчат і здирає з них шкіру, амбітна курсантка академії ФБР Кларіса Старлінг змушена звернутися до ув'язненого у суворій ізоляції доктора Ганнібала Лектера: маніяка-канібала – і водночас геніального психіатра. Між ними зав'язується складна і небезпечна інтелектуальна дуель: Лектер погоджується допомагати слідству лише в обмін на інтимні одкровення з особистого життя дівчини.

"Мовчання ягнят": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: стрічка отримала рідкісну "велику п'ятірку" премій "Оскар": а саме – відзнаки за найкращий фільм, режисуру, адаптований сценарій, а також чоловічу і жіночу нагороди за головні ролі; "розумний напружений трилер режисера Джонатана Деммі балансує на межі між психологічним дослідженням і повноцінним жахом та надзвичайно виграє від блискучої гри Ентоні Гопкінса й Джоді Фостер", – наголошує Rotten Tomatoes.

"Полонянки" (2013)

Рейтинг IMDb: 8,2

У ролях: Г'ю Джекман, Джейк Джилленгол, Марія Белло, Віола Девіс, Пол Дано

Історія розпочинається з найстрашнішого кошмару для будь-яких батьків: у тихому містечку під час святкування Дня подяки безслідно зникають дві маленькі дівчинки. Коли через брак доказів проти єдиного затриманого підозрюваного офіційне розслідування заходить у глухий кут, зневірений батько однієї з дівчаток Келлер Довер вирішує взяти правосуддя у власні руки. Переступивши межу закону та власних принципів, він викрадає й утримує підозрюваного юнака, щоб вибити з нього зізнання. А офіційний слідчий, детектив Локі, водночас паралельно розплутує клубок моторошних таємниць, аби докопатися до правди і відшукати зниклих дітей.

"Полонянки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: ""Полонянки" несуть в собі емоційну складність і відчуття жаху, які роблять перегляд захопливим (і бентежним)", – попереджає Rotten Tomatoes.

"Дівчина з тату дракона" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8

У ролях: Деніел Крейг, Руні Мара, Крістофер Пламмер, Стеллан Скашґорд, Робін Райт

Ця екранізація однойменного культового бестселера Стіґа Ларссона, знята режисером Девідом Фінчером, занурює нас в атмосферу скандинавського нуару та небезпечного розслідування похмурих родинних таємниць. Заплямований невдалим судовим позовом журналіст Мікаель Блумквіст береться за справу про зникнення племінниці багатого промисловця Генріха Ванґера, що десятиліттями залишалася нерозкритою. На шляху до правди до нього приєднується Лісбет Саландер – геніальна хакерка з важким психологічним багажем та гострим відчуттям справедливості. Об'єднавши зусилля, герої крок за кроком розплутують моторошний клубок корупції, насилля та прихованих злочинів впливової династії.

"Дівчина з тату дракона": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: фільм отримав п'ять номінацій на "Оскар" – зокрема, для Руні Мари за найкращу головну жіночу роль, – і здобув перемогу у категорії "Найкращий монтаж"; на Rotten Tomatoes фільм називають "жорстоким, але захопливим", підкреслюючи, що ця робота є взірцем "найкращої режисерської роботи Девіда Фінчера" та віддаючи належне "повній самовіддачі Руні Мари".

"Праймтайм" (2026)

Рейтинг IMDb: 7,2

У ролях: Роберт Паттінсон, Анна Феріс, Фібі Бріджерс

Свіжий трилер режисера Ленса Оппенгейма спирається на реальну історію гучного американського телешоу "Спіймати хижака" та його ведучого Кріса Гансена. У середині 2000-х Гансен створив телепередачу, де за допомогою підставних акторів, що видавали себе за неповнолітніх, полював в інтернеті на дорослих, "зацікавлених" у підлітках. "Спіймати хижака" стало найпопулярнішим телешоу країни, але сам Кріс поступово забуває, що від початку створював свою програму заради пошуку справедливості, а не гонитви за шаленими рейтингами. І невдовзі це призводить до трагедії. "Праймтайм" – кіно про те, як запекла погоня за злочинцями поступово перетворюється на руйнівне видовище, що стирає межу між справжньою боротьбою зі Злом та цинічною маніпуляцією.

"Праймтайм": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: фільм змагався за "Золотого лева" – головну нагороду Венеційського кінофестивалю, а у прийдешньому нагородному сезоні оглядачі профільного видання IndieWire пророкують йому оскарівські номінації в категоріях "Найкращий актор", "Найкращий фільм" і "Найкращий сценарій". Rotten Tomatoes наголошує: ""Праймтайм" із яскравим стилем і видатним Робертом Паттінсоном досліджує слизьку межу між правосуддям та шокуючим видовищем".

Також маємо для вас цікаву добірку психологічних трилерів про газлайтинг та соціопатів, які тримають у напрузі.