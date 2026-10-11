Кисти, краски и миллионы долларов: 3 интересных сериала о гениальных преступниках из мира искусства

Мир высокого искусства скрывает за изысканными фасадами элитных галерей и аукционных домов множество грязных тайн. Талантливые фальсификаторы создают безупречные копии известных картин, а дерзкие воры устраивают масштабные ограбления прямо у самых лучших систем безопасности под носом.

24 Канал собрал самые интересные сериалы, которые держат в напряжении до последней минуты и заставляют восхищаться остроумием харизматичных авантюристов.

"Белый воротничок" (2009 – 2014)

Рейтинг IMDb: 8,2

Харизматичный аферист и гениальный фальсификатор Нил Кеффри сбегает из тюрьмы ради любимой, но быстро попадает в руки агента ФБР Питера Берка. Вместо очередного тюремного срока преступник заключает с правительством сделку и становится консультантом специального отдела по расследованию финансовых преступлений. Вместе напарники распутывают самые сложные дела о похищении антиквариата, подделке шедевров живописи и махинациях на престижных аукционах.

"Белый воротничок": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную химию между главными актерами и легкий юмор. В то же время киноэксперты критикуют сериал за несколько однообразную структуру эпизодов в поздних сезонах.

"Люпен" (2021 – по настоящее время)

Рейтинг IMDb: 7,5

Ассан Диоп планирует масштабное похищение исторического колье королевы Марии-Антуанетты прямо из Лувра, чтобы отомстить богатой семье Пеллегрини за смерть отца. Герой вдохновляется классическими романами о приключениях Арсена Люпена и придумывает собственные гениальные схемы, чтобы обмануть полицию и уважаемых экспертов по искусству. Мужчина постоянно меняет личности, организует дерзкие ограбления выставок и мастерски водит за нос самых умных детективов Парижа.

"Люпен": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают харизматичную игру Омара Си. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за несколько нелогичные действия полиции и чрезмерную фантастичность отдельных сцен, что делает историю немного сказочной.

"Ривьера" (2017 – 2020)

Рейтинг IMDb: 6,7

Куратор искусства Джорджина наслаждается роскошной жизнью на Лазурном берегу, пока ее муж-миллиардер не гибнет во время взрыва на яхте. Женщина начинает собственное расследование трагедии и внезапно узнает о криминальном происхождении семейного состояния и их безупречной коллекции произведений искусства. Вдова погружается в опасный мир контрабандистов, чтобы сохранить свое положение и жизнь.

"Ривьера": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно красивые локации и стильный визуал сериала. Однако киноэксперты критикуют сериал за несколько нелогичное поведение главной героини.

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