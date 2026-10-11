24 Канал зібрав найцікавіші серіали, які тримають в напрузі до останньої хвилини та змушують захоплюватися гострим розумом харизматичних авантюристів.

"Білий комірець" (2009 – 2014)

Рейтинг IMDb: 8,2

Харизматичний аферист і геніальний фальсифікатор Ніл Кеффрі тікає з в'язниці заради коханої, але швидко потрапляє до рук агента ФБР Пітера Берка. Замість чергового тюремного терміну, злочинець укладає з урядом угоду та стає консультантом спеціального відділу з розслідування фінансових злочинів. Разом напарники розплутують найскладніші справи про викрадення антикваріату, підробку шедеврів живопису та махінації на престижних аукціонах.

"Білий комірець": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну хімію між головними акторами та легкий гумор. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо одноманітну структуру епізодів у пізніх сезонах.

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"Люпен" (2021 – дотепер)

Рейтинг IMDb: 7,5

Ассан Діоп планує масштабне викрадення історичного кольє королеви Марії-Антуанетти прямо з Лувру, щоб помститися заможній родині Пеллегріні за смерть батька. Герой надихається класичними романами про пригоди Арсена Люпена і створює власні геніальні схеми для обману поліції та шанованих експертів з мистецтва. Чоловік постійно змінює особистості, організовує зухвалі пограбування виставок і майстерно водить за ніс найрозумніших детективів Парижа.

"Люпен": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають харизматичну гру Омара Сі. Втім, кіноексперти критикують стрічку за дещо нелогічні дії поліції та надмірну фантастичність окремих планів, що робить історію трохи казковою.

"Рів'єра" (2017 – 2020)

Рейтинг IMDb: 6,7

Арткураторка Джорджина насолоджується розкішним життям на Лазуровому узбережжі, аж поки її чоловік-мільярдер не гине під час вибуху на яхті. Жінка розпочинає власне розслідування трагедії і раптово дізнається про кримінальне походження родинних статків та їхньої бездоганної мистецької колекції. Вдова занурюється у небезпечний світ контрабандистів, щоб зберегти своє становище та життя.

"Рів'єра": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірно красиві локації та стильний візуал стрічки. Однак кіноексперти критикують серіал за дещо нелогічну поведінку головної героїні.

Для поціновувачів мистецтва ми маємо також добірку фільмів про видатних винахідників і художників.