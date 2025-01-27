Стрічки про таких особистостей розкривають секрети їхнього успіху, які можуть стати поштовхом до здійснення власних мрій. 24 Канал підготував добірку фільмів про видатних людей, які допоможуть знайти мотивацію для роботи.

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"Гра в імітацію" (2014)

Під час Другої світової війни вдатний вчений Алан Тюрінг керує командою математиків та криптографів у секретному центрі заради однієї мети. Їм варто розшифрувати складний німецький шифр "Енігма", який використовувався для передачі військових повідомлень. У команді постійно відбуваються конфлікти, а рішення головоломки знайти дуже важко. Завдяки правильному підходу Алану вдається скоротити війну на кілька років і врятувати мільйони життів.

"Гра в імітацію": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ван Гог: На порозі вічності" (2018)

У центрі сюжету – останні роки життя Ван Гога, які він провів у французькому містечку Арль і психіатричному притулку. Художник бореться з бідністю, самотністю та нерозумінням з боку суспільства, але не припиняє шукати натхнення. Водночас психічні розлади Ван Гога постійно нагадують про себе, заважаючи щасливо жити. Попри це, герой створює унікальні роботи, зокрема "Соняшники" й "Зоряну ніч", та демонструє власне бачення світу, не схоже ні на що інше.

"Ван Гог: На порозі вічності": дивіться трейлер фільму онлайн

"Джобс: Імперія спокуси" (2013)

Сюжет фільму розгортається навколо Стіва Джобса, засновника легендарної американської компанії Apple. Ще зі студентських років чоловік прагнув створити щось нове та особливе. У коледжі Стів цікавиться технологіями, а вже через деякий час разом зі своїм другом збирає комп'ютер у гаражі. Шлях Джобса сповнений випробувань і перешкод, але чоловік доводить, що інновації та рішучість здатні творити справжні дива.

"Джобс: Імперія спокуси": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми допомагають зрозуміти, що навіть одна людина здатна змінити світ. Обирайте стрічку з переліку, надихайтеся історіями успіху та впевнено йдіть до досягнення власної мети.