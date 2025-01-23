Якщо зараз ви у пошуках цікавого й популярного серіалу на вечір, зверніть увагу на добірку 24 Каналу. Це різножанрові історії, які зараз захоплюють глядачів у всьому світі.

До слова Від них перехоплює дух: 3 найкращі фільми про катастрофи, зняті на основі реальних подій

"Чорні голуби"

У центрі сюжету шпигунського серіалу – дружина держсекретаря з питань оборони Хелен. Вона дізнається, що її коханця вбили злочинці Лондона. Хелен працює в організації найманих шпигунів, тож після того, як її таємна особистість "голубки" в небезпеці, вона разом з другом Семом має розслідувати вбивство.

"Чорні голуби": дивіться трейлер онлайн

"Розрив" 2 сезон

Науково-фантастичний трилер розповідає про зловісну корпорацію Lumon Industries. Ця команда використовує медичну хірургічну процедуру "розриву", коли неробочі спогади їхніх працівників відокремлюється від робочих. Один зі співробітників компанії Марк поступово розкриває мережу змови.

Другий сезон продовжує розповідати про Марка та його друзів, які дізнаються про жахливі наслідки подій у компанії. Їхній шлях стає ще складнішим.

"Розрив" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Первісна Америка"

Американський вестерн перенесе у світ дикого заходу, коли освоювались західні території Америки та укріплювався кордон. Однак замість мирного заселення там почали відбуватися запеклі конфлікти та боротьба. Жінка Сара зі своїм сином приєднується до групи мормонів, щоб знайти краще майбутнє. Та їхня поїздка виявляється значно небезпечнішою.

"Первісна Америка": дивіться трейлер онлайн

"Гра в кальмара" 2 сезон

Серіал розповідає про людей з фінансовими проблемами, які беруть участь в таємничій грі на виживання. Переможець отримує мільярди вон, а решта помирають. Сон Гі Хун теж вирішує йти в гру.

Другий сезон продовжить розповідати історію гравця 456 та його боротьбу з жорстокою організацією, яка стоїть за смертельними іграми.

"Гра в кальмара" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"ДНК вбивці"

Протягом 16 років слідчим не вдається розкрити жахливе подвійне вбивство. Детектив та спеціаліст з генеалогії об'єднуються, щоб знайти вбивцю. У них все-таки з'являється шанс розкрити злочин попри те, скільки минуло років з часу його скоєння.

"ДНК вбивці": дивіться трейлер онлайн