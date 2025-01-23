Если сейчас вы в поисках интересного и популярного сериала на вечер, обратите внимание на подборку 24 Канала. Это разножанровые истории, которые сейчас захватывают зрителей во всем мире.

К слову От них захватывает дух: 3 лучшие фильмы о катастрофах, снятые на основе реальных событий

"Черные голуби"

В центре сюжета шпионского сериала – жена госсекретаря по вопросам обороны Хелен. Она узнает, что ее любовника убили преступники Лондона. Хелен работает в организации наемных шпионов, поэтому после того, как ее тайная личность "голубки" в опасности, она вместе с другом Сэмом должна расследовать убийство.

"Черные голуби": смотрите трейлер онлайн

"Разрыв" 2 сезон

Научно-фантастический триллер рассказывает о зловещей корпорации Lumon Industries. Эта команда использует медицинскую хирургическую процедуру "разрыва", когда нерабочие воспоминания их работников отделяется от рабочих. Один из сотрудников компании Марк постепенно раскрывает сеть заговора.

Второй сезон продолжает рассказывать о Марке и его друзьях, которые узнают об ужасных последствиях событий в компании. Их путь становится еще сложнее.

"Разрыв" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Первобытная Америка"

Американский вестерн перенесет в мир дикого запада, когда осваивались западные территории Америки и укреплялась граница. Однако вместо мирного заселения там начали происходить ожесточенные конфликты и борьба. Женщина Сара со своим сыном присоединяется к группе мормонов, чтобы найти лучшее будущее. Но их поездка оказывается значительно опаснее.

"Первобытная Америка": смотрите трейлер онлайн

"Игра в кальмара" 2 сезон

Сериал рассказывает о людях с финансовыми проблемами, которые участвуют в таинственной игре на выживание. Победитель получает миллиарды вон, а остальные умирают. Сон Ги Хун тоже решает идти в игру.

Второй сезон продолжит рассказывать историю игрока 456 и его борьбу с жестокой организацией, которая стоит за смертельными играми.

"Игра в кальмара" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"ДНК убийцы"

В течение 16 лет следователям не удается раскрыть ужасное двойное убийство. Детектив и специалист по генеалогии объединяются, чтобы найти убийцу. У них все-таки появляется шанс раскрыть преступление несмотря на то, сколько прошло лет со времени его совершения.

"ДНК убийцы": смотрите трейлер онлайн